Carmen Villalobos dedica emotivo mensaje a compañeros fallecidos en set: “Aún no lo puedo creer”

La reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos conmovió a sus seguidores al compartir unas sentidas palabras dedicadas a sus compañeros de set que fallecieron.

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La barranquillera, por medio de sus historias de Instagram, publicó mensajes personalizados para cada uno de ellos, recordándolos y agradeciendo por el tiempo compartido.

La noticia de este fatal acontecimiento sacudió a la industria de la televisión en Colombia, donde actores y personas del medio se han pronunciado tras la muerte de estos trabajadores.

Carmen Villalobos conmueve con palabras tras muerte de compañeros de producción (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

¿Qué le pasó al equipo de producción durante las grabaciones en Bogotá?

Según la información proporcionada por medios nacionales, durante la grabación de una novela en el centro de la capital del país, tres hombres fueron at4cados.

La Policía informó que un sujeto irrumpió con un 4rma cortopunzante y, sin mediar palabra, agr3dió a una de las personas. Ante esta situación, sus compañeros intentaron intervenir, pero también resultaron afectados.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, tres personas fallecieron y otras resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un centro médico cercano para recibir atención.

Actriz Carmen Villalobos reacciona a muerte de compañeros durante grabaciones (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

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¿Qué compartió Carmen Villalobos sobre sus compañeros de set fallecidos?

La actriz compartió un mensaje en el que habló de la situación, revelando las horas difíciles que ha vivido, en medio de un momento de alegría personal tras haber ganado el Premio India Catalina a mejor actriz protagónica.

Villalobos señaló que, cuando se trabaja en este tipo de proyectos, el equipo de producción se convierte en una familia, debido al tiempo que comparten diariamente.

“Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos”, escribió.

Posteriormente, tras confirmarse la identidad de las personas fallecidas, Carmen les dedicó unas palabras a cada uno.

Los trabajadores fueron identificados como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo.

A Nicolás, la barranquillera lo recordó por su actitud y energía, describiéndolo como una persona llena de luz, buena vibra y energía positiva. También expresó que le resultaba difícil creer que estuviera escribiendo esas palabras y pidió a Dios que lo recibiera.

Además, le agradeció por los momentos compartidos en la producción, así como por los gestos de cercanía como abrazos y sonrisas.

Por otro lado, Carmen compartió una historia de uno de sus compañeros que contaba más sobre la historia de Henry.

Según la información, Henry era el conductor de uno de los camiones de la producción.

Se confirmó que Henry hacía parte de esos trabajadores que muchas veces pasan desapercibidos en el set, pero cuyo trabajo es fundamental para que todo funcione.

También se destacó su compromiso, explicando que se levantaba dos horas antes que el resto del equipo para tener todo listo y que terminaba su jornada más tarde que los demás, enfrentando largas horas en carretera.

Finalmente, se compartió una reflexión sobre el gremio de los conductores, resaltando que está conformado por personas que, a pesar de las exigencias del trabajo, mantienen una actitud positiva y disposición constante.