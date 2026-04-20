Hijo de Karina García sorprende al decir por qué no le gusta La casa de los famosos

El hijo menor de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, generó reacciones en redes sociales luego de revelar, de forma espontánea, por qué no le gusta la nueva temporada del programa.

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El momento ocurrió durante un en vivo que la paisa realizaba en TikTok, donde estaba compartiendo con sus seguidores mientras se maquillaba.

Hijo de Karina García lanza comentario sobre el reality y se vuelve viral (Foto Canal RCN)

¿Por qué a Valentino no le gusta La casa de los famosos Colombia?

Durante la transmisión, Valentino, el hijo de seis años de Karina, apareció acompañándola y participó en la conversación.

En medio del en vivo, el niño aseguró que no le gustaba la nueva temporada del reality.

Ante esto, Karina decidió preguntarle la razón, esperando una respuesta sencilla. Sin embargo, lo que dijo el menor sorprendió y generó risas tanto en la creadora de contenido como en los usuarios conectados.

Con total naturalidad, Valentino respondió que no le gustaba el programa porque estaba Mariana Zapata. La reacción de Karina fue inmediata y no pudo evitar reírse por la ocurrencia de su hijo.

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El comentario llamó la atención en redes, teniendo en cuenta que desde hace un tiempo se ha hablado de una supuesta rivalidad entre Karina García y Mariana Zapata.

Según comentarios de usuarios, esta relación tensa se habría dado por diferentes situaciones del pasado.

Entre ellas, se menciona que ambas tuvieron cercanía con el cantante Blessd y también por percepciones de falta de apoyo en momentos clave, como la opción de ingreso de Mariana a la segunda temporada del reality.

¿Karina García se despide de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?

Por otro lado, Karina García también dio de qué hablar recientemente tras anunciar su salida del programa ¿Qué hay pa’ dañar?.

La paisa explicó que su decisión se debe a temas contractuales y a nuevos compromisos laborales que requieren toda su atención.

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Durante su despedida, agradeció al Canal RCN por la oportunidad y por los tres meses en los que hizo parte del formato.

Además, aseguró que se lleva aprendizajes importantes y crecimiento profesional tras su paso por el programa.

El momento protagonizado por su hijo y su reciente salida del espacio han mantenido a Karina en conversación en redes, donde sus seguidores siguen atentos a sus próximos proyectos y movimientos.