Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Hijo de Karina García sorprende al decir por qué no le gusta La casa de los famosos

Hijo de Karina García reveló en un en vivo por qué no le gusta el reality y su respuesta generó reacciones en redes

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hijo de Karina García revela por qué no le gusta el reality
Hijo de Karina García sorprende al decir por qué no le gusta el reality (Foto Canal RCN)

El hijo menor de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, generó reacciones en redes sociales luego de revelar, de forma espontánea, por qué no le gusta la nueva temporada del programa.

Artículos relacionados

El momento ocurrió durante un en vivo que la paisa realizaba en TikTok, donde estaba compartiendo con sus seguidores mientras se maquillaba.

Hijo de Karina García genera risas por su opinión sobre el reality
Hijo de Karina García lanza comentario sobre el reality y se vuelve viral (Foto Canal RCN)

¿Por qué a Valentino no le gusta La casa de los famosos Colombia?

Durante la transmisión, Valentino, el hijo de seis años de Karina, apareció acompañándola y participó en la conversación.

En medio del en vivo, el niño aseguró que no le gustaba la nueva temporada del reality.

Ante esto, Karina decidió preguntarle la razón, esperando una respuesta sencilla. Sin embargo, lo que dijo el menor sorprendió y generó risas tanto en la creadora de contenido como en los usuarios conectados.

Con total naturalidad, Valentino respondió que no le gustaba el programa porque estaba Mariana Zapata. La reacción de Karina fue inmediata y no pudo evitar reírse por la ocurrencia de su hijo.

Artículos relacionados

El comentario llamó la atención en redes, teniendo en cuenta que desde hace un tiempo se ha hablado de una supuesta rivalidad entre Karina García y Mariana Zapata.

Según comentarios de usuarios, esta relación tensa se habría dado por diferentes situaciones del pasado.

Entre ellas, se menciona que ambas tuvieron cercanía con el cantante Blessd y también por percepciones de falta de apoyo en momentos clave, como la opción de ingreso de Mariana a la segunda temporada del reality.

¿Karina García se despide de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?

Por otro lado, Karina García también dio de qué hablar recientemente tras anunciar su salida del programa ¿Qué hay pa’ dañar?.

La paisa explicó que su decisión se debe a temas contractuales y a nuevos compromisos laborales que requieren toda su atención.

Artículos relacionados

Durante su despedida, agradeció al Canal RCN por la oportunidad y por los tres meses en los que hizo parte del formato.

Además, aseguró que se lleva aprendizajes importantes y crecimiento profesional tras su paso por el programa.

El momento protagonizado por su hijo y su reciente salida del espacio han mantenido a Karina en conversación en redes, donde sus seguidores siguen atentos a sus próximos proyectos y movimientos.

Karina García se despide de ¿Qué hay pa' dañar?
Karina García anuncia su salida de ¿Qué hay pa' dañar? (foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe se sinceró sobre Mariana Zapata La casa de los famosos

Juanda Caribe sorprende con confesión sobre Mariana y su pareja: "Sheila podría saberlo"

Juanda Caribe habló sobre lo que viene pasando con Mariana Zapata y lo que estaría pensando la mamá de su hija.

Juanda Caribe muestra su malestar por la actitud de Alexa Torrex. Juanda Caribe

Juanda se molestó con Alexa Torrex por querer dirigir el Morning Show en La casa de los famosos

Juanda Caribe mostró su incomodidad con Alexa Torrex al disputarle la dirección del Morning Show dentro de La casa de los famosos.

Presentador de Buen Día Colombia recibe. Talento nacional

Presentador de Buen Día Colombia recibió importante reconocimiento en su carrera artística; ¿por qué?

Reconocido presentador de Buen Día Colombia recibió un homenaje especial que marca un nuevo capítulo en su trayectoria.

Lo más superlike

Manuela González rompió el silencio tras tragedia en set Manuela González

Manuela González destapa la última conversación que tuvo con víctima de ataque en rodaje en Bogotá

Manuela González rompe el silencio y cuenta cómo fue su última conversación con Nicolás Perdomo antes de su muerte.

Isabella Ladera explica beneficios de ponerse hielo en la cara Influencers

Isabella Ladera explica beneficios de ponerse hielo en la cara; ¿cómo aplicarlo?

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió? Falcao

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?

J Balvin protagoniza caída en tarima J Balvin

J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio