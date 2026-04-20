Famoso acordeonero preocupó por su impactante cambio físico; ¿qué le pasó?

El acordeonero Juancho De La Espriella preocupó al aparecer en redes sociales con una notable pérdida de peso.

Juancho De La Espriella preocupa a sus seguidores. (Foto de Greg Doherty/AFP)

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¿Por qué es el drástico cambio físico de Juancho De La Espriella?

En una fotografía que se ha hecho viral, se le puede ver al músico junto a una pequeña fanática, pero lo que llamó la atención de los seguidores fue la extremada delgadez con la que se ve.

Recordemos que Juancho estuvo hospitalizado en marzo de este año por problemas de salud derivados de un cálculo renal.

muchos de sus seguidores mostraron su preocupación, asegurando que los procesos médicos muchas veces causan estos cambios y que esperan que se recupere pronto para que siga enfocado en sus proyectos musicales junto a cantantes como Silvestre Dangond.

La imagen generó un impacto inmediato en la comunidad digital, pues Juancho siempre se ha caracterizado por mostrarse enérgico y con gran vitalidad en los escenarios.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Juancho De La Espriella ante su notable cambio físico?

Su aspecto actual despertó comentarios de apoyo, mensajes de aliento y también reflexiones sobre lo difícil que puede ser enfrentar problemas de salud mientras se mantiene una carrera activa en la música.

Por ahora queda esperar que el acordeonero siga mostrando cómo evoluciona su salud y que pronto recupere la vitalidad que lo ha caracterizado en los escenarios.

Sus seguidores confían en que esta etapa será pasajera y que volverá a brillar con la misma energía que lo ha convertido en uno de los referentes del vallenato.

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La música, su pasión y el apoyo de quienes lo admiran, se convierten en la mejor compañía mientras atraviesa este proceso.

Su imagen reciente recuerda que la salud es un aspecto esencial que trasciende los escenarios y que merece toda la atención y cuidado posible.