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Yaya Muñoz y Tebi Bernal fueron “pillados” discutiendo en Medellín, este es el video

El video de los creadores de contenido reavivó rumores sobre su relación y generó debate en redes.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y Alexa Torrex?
(Fotos del Canal RCN)

Yaya Muñoz y Tebi Bernal volvieron a ser tema de conversación luego de que se conociera un video en el que aparecen juntos en Medellín.

En la grabación, difundida en redes sociales, ambos se ven en un establecimiento público, al parecer un restaurante, mientras tienen una conversación que fue interpretada por varios usuarios como una posible discusión.

¿Dónde fueron vistos Yaya Muñoz y Tebi Bernal?

La situación llamó la atención porque Yaya Muñoz y Tebi Bernal han estado relacionados desde antes de su paso por La casa de los famosos Colombia. Aunque muchos seguidores pensaban que entre ellos había existido una relación formal, Tebi Bernal aclaró recientemente que no la considera su expareja.

La frase del creador de contenido volvió a generar dudas sobre lo que realmente ocurrió entre ambos. Mientras algunos usuarios aseguran que sí hubo una relación importante, otros consideran que el vínculo no habría sido definido de esa manera por los dos.

Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones que dio Tebi Bernal en una entrevista
Yaya Muñoz y Tebi Bernal. (Fotos: Canal RCN)

En medio de esa conversación, apareció el video grabado en Medellín. Las imágenes reactivaron los comentarios sobre su relación actual, pues varios internautas señalaron que se notaba un ambiente tenso entre ellos.

¿Qué muestra el video de Yaya Muñoz y Tebi Bernal?

En la grabación se observa a Yaya Muñoz y Tebi Bernal en el mismo lugar, hablando de pie y muy cercanos. Aunque no se conoce el contexto completo de la conversación, sus gestos hicieron que muchos usuarios pensaran que estaban discutiendo.

Otro momento que llamó la atención fue cuando una persona se acercó a Yaya para pedirle una fotografía. Después, también se tomó una imagen con Tebi, pero no con los dos juntos, detalle que generó más comentarios en redes sociales.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha explicado públicamente qué ocurrió en ese encuentro. Por esa razón, las versiones que circulan se basan únicamente en el video y en las reacciones de quienes lo compartieron.

Yaya Muñoz participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, mientras que Tebi Bernal fue uno de los finalistas de la tercera temporada. Su presencia en el reality hizo que muchos seguidores se interesaran por sus vidas personales y por la historia que había entre ellos.

El reclamo de Yaya Muñoz a Nicolás Arrieta tras comentario a Valentino Lázaro
Yaya Muñoz (Foto: Canal RCN)

Después de que Tebi Bernal dijera que Yaya no era su ex, el tema volvió a tomar fuerza entre sus seguidores. La declaración fue interpretada como una forma de aclarar que el vínculo entre ambos no fue una relación formal, al menos desde su punto de vista.

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