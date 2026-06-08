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Marlon Moreno fue señalado de “viejo” y su pareja se pronunció: “ahórrese el comentario”

El actor fue señalado de viejo tras celebrar su aniversario con Fabiana Botero, quien respondió al comentario.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Marlon Moreno fue señalado de “viejo”
Así reaccionó Marlon Moreno tras ser señalado de viejo. Archivo RCN

Marlon Moreno volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir una publicación relacionada con su vida personal.

El actor colombiano, recordado por su participación en producciones como El Capo, A corazón abierto y El último matrimonio feliz, celebró cuatro años de relación con su pareja, Fabiana Botero. Sin embargo, un comentario sobre su edad generó la respuesta directa de ella.

¿Por qué Marlon Moreno fue señalado de viejo?

La conversación comenzó después de que Marlon Moreno y Fabiana Botero publicaran un mensaje por su aniversario. En la dedicatoria, la pareja habló de los años que han compartido y de la importancia que tiene su relación.

La publicación recibió varias reacciones de seguidores que felicitaron a la pareja. No obstante, una usuaria comentó que el actor se veía mayor para Fabiana, haciendo referencia a una supuesta diferencia de edad entre ambos.

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El comentario no pasó desapercibido, especialmente porque Moreno suele mantener su vida privada lejos de la exposición constante. Aunque es una figura reconocida de la televisión colombiana, el actor no suele estar envuelto en discusiones públicas.

¿Qué dijo la pareja de Marlon Moreno tras el comentario?

Fabiana Botero decidió responder a la usuaria y aclaró que entre ella y Marlon Moreno solo hay tres años de diferencia. Además, pidió evitar comentarios negativos cuando no se tiene algo bueno para decir.

Su respuesta fue breve, pero dejó clara su postura frente a las opiniones sobre su relación. La pareja del actor defendió el vínculo que tiene con él y puso un límite a los señalamientos sobre su vida personal.

El mensaje también generó apoyo entre algunos usuarios, quienes destacaron que este tipo de comentarios pueden resultar innecesarios, sobre todo cuando se hacen en una publicación de celebración.

¿Cómo celebraron Marlon Moreno y Fabiana Botero sus cuatro años juntos?

Marlon Moreno y Fabiana Botero celebraron su aniversario con una publicación en la que expresaron lo que ha significado este tiempo como pareja. En el mensaje hablaron de compañía, cuidado y de los momentos que han vivido juntos.

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La publicación permitió ver una faceta más personal del actor, quien ha construido una reconocida carrera en la televisión nacional. Pese a su fama, Moreno ha preferido mantener un perfil reservado en redes sociales.

Marlon Moreno, actor colombiano nacido en Cali.
Marlon Moreno. Foto: AFP - Dimitrios Kambouris
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