La creadora de contenido Maleja Restrepo compartió en redes sociales un video que dejó a más de uno con mucha incertidumbre, pues aludía a que su esposo Tatán Mejía podría estar engañándola con otra mujer tras haber encontrado algo inusual en su equipaje.

Fue cuestión de segundos para que la influencer se soltara en risas, dejando ver que solo se trataba de una broma/ Archivo RCN

Recordemos que el deportista estuvo unos días de viaje en La Guajira y, al llegar, la también actriz quiso ayudarle a desempacar la maleta. Todo terminó con un giro inesperado.

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¿Por qué Maleja Restrepo despierta sospechas de infidelidad por parte de Tatán Mejía?

Maleja Restrepo publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde expuso que, al desempacar la maleta de su pareja y padre de sus hijos, se había encontrado con una cosmetiquera de mujer que evidentemente no era suya, por lo que no tardó en grabar y pedirle explicaciones públicamente.

. "¿Te puedo hacer una pregunta? Amor, es que en tu maleta de La Guajira llegó una cosmetiquera de mujer, ¿de quién es la cosmetiquera?", preguntó entre risas, a lo que Tatán no titubeó en responder: "Debe ser de Cajicá, (el AMIGO con el que viajó), tiene que ser de Cajicá, déjame ver, yo no sé de quién es".

Fue cuestión de segundos para que la influencer se soltara en risas, dejando ver que solo se trataba de una broma de bienvenida para su pareja, quien pasó la prueba con honores al no dudar ni un momento de que no había razón lógica para el tener algo de otra mujer en sus pertenencias.

¿Por qué Maleja Restrepo quiso poner a prueba a Tatán Mejía tras llegar de viaje?

Como era de esperarse, las reacciones ante su broma no tardaron en llegar y, en su mayoría, se reían por la reacción que tuvo el paisa ante la acusación. Otros, se preguntaban por qué Maleja quería poner a prueba a Sebastián.

Recordemos que ellos siempre se han caracterizado por su contenido en pareja, donde el humor, la creatividad, los dramas de los matrimonios y la crianza son protagonistas. Este video no fue ajeno a las bromas que suelen hacerse y que sin duda también les han ayudado para fortalecer su relación.

Maleja Restrepo publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde expuso a Tatán Mejía7 Archivo RCN