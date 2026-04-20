Cintia Cossio causó revuelo al mostrarse comiendo salchipapa en un puesto callejero con vestido y tacones

La influenciadora Cintia Cossio causó revuelo en redes sociales al mostrarse comiendo en un puesto callejero de salchipapas.

Cintia Cossio sorprendió en redes sociales al comer salchipapa sentada en el piso. (Foto Canal RCN)

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La creadora de contenido subió un feed a sus redes sociales comiendo salchipapa y sentada en el piso, lo que generó comentarios divididos entre los internautas.

¿Qué expresó Cintia Cossio en sus fotos comiendo salchipapa en un puesto callejero?

La paisa acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresa que no quiere ser como las demás mujeres que solo presumen cuando van a restaurantes caros, dejando ver que disfruta recordar sus inicios cuando comerse una salchipapa en la calle era la mejor opción de ese momento de su vida.

Cintia posó con los potes de salsa, la salchipapa en mano, un vestido rosado y tacones, lo que hizo que la escena resultara más llamativa y generara reacciones de todo tipo entre sus seguidores.

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En una de las imágenes aparece junto a su hermano Yeferson, demostrando que ni la fama ni el dinero les ha quitado la forma de ser y de actuar que los ha caracterizado desde que iniciaron en el mundo digital.

Muchos destacaron la sencillez con la que viven la vida y resaltaron la belleza de Cintia, afirmando que se ve bien en cualquier escenario.

“Si todas presumen sus idas a restaurantes caros, ¿yo por qué no podría presumir mi ida al puesto de salchipapas?” escribió Cintia Cossio en su publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las fotografías de Cintia Cossio comiendo salchipapa en el piso?

El contraste entre su atuendo elegante y el contexto callejero despertó curiosidad y debate. Para algunos, fue un gesto auténtico que refleja humildad y cercanía con sus raíces; para otros, una estrategia para llamar la atención y diferenciarse en un entorno donde la ostentación suele ser protagonista.

La escena de Cintia comiendo salchipapa en la calle se convirtió en un símbolo de contraste: glamur y sencillez en un mismo instante.

En un mundo digital donde la apariencia suele imponerse, Cintia eligió mostrar que la autenticidad también puede ser tendencia, y que disfrutar de lo simple es una forma poderosa de mantenerse vigente y cercana a su público.