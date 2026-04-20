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Sheila Gándara expone detalles de su relación con Juanda Caribe: "se aprovechó de mi inocencia"

Sheila Gándara arremete contra Juanda Caribe y expone detalles de su relación tras sus declaraciones en reality show

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Fuerte mensaje de Sheila Gándara contra Juanda Caribe tras polémica en reality
Fuerte mensaje de Sheila Gándara contra Juanda Caribe tras polémica en reality (Foto Canal RCN)

Un mensaje de Sheila Gándara en redes sociales generó revuelo luego de pronunciarse tras las declaraciones de Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Todo se dio luego de que comenzara a circular un video en el que el humorista hablaba sobre su relación y mencionaba nuevos sentimientos hacia Mariana Zapata, lo que generó críticas en redes sociales.

Ante esto, Sheila Gándara, madre de la hija del barranquillero, decidió pronunciarse públicamente y dar su versión de todo lo que estaba ocurriendo.

Sheila Gándara lanza dura acusación contra Juanda Caribe y genera revuelo
Sheila Gándara lanza dura acusación contra Juanda Caribe y genera revuelo (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara en sus redes sociales sobre Juanda Caribe?

La barranquillera utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que dejó clara su postura frente a la situación, mientras su expareja continúa en competencia.

Sheila aseguró que le costaba creer el comportamiento del creador de contenido y afirmó que nunca ha estado de acuerdo con las faltas de respeto.

También señaló que le parecía “increíble” la forma en la que, según ella, Juanda Caribe intentaba acomodar la situación a su favor.

En su mensaje, explicó que siempre lo apoyó y confió en él, incluso después de haber tenido dificultades en el pasado. Según contó, le dio una segunda oportunidad que el mismo humorista le pidió, pero considera que no fue valorada.

Gándara también afirmó que él se aprovechó de su inocencia y de su falta de experiencia en la relación para hacerle creer que todo estaba bien.

“Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él”, escribió.

Además, confesó que había guardado silencio por respeto, pero que decidió hablar porque se encontraba cansada de callar, especialmente tras lo ocurrido recientemente.

“Y sí, estoy cansada de callar. Esto fue la gota que derramó el vaso. Que Dios tenga misericordia de él”, agregó.

En otra historia, compartió un señalamiento que generó aún más reacciones. Afirmó que su embarazo de alto riesgo habría sido provocado por Juanda Caribe y cuestionó que ese tema no haya sido mencionado por él públicamente.

“¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él? Eso sí no lo dice”, expresó.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Juanda Caribe sobre Sheila Gándara y Mariana Zapata?

El 19 de abril, durante una conversación dentro del reality con su compañera Beba, Juanda Caribe habló sobre sus emociones y reconoció que siente cosas por Mariana Zapata.

Sin embargo, aseguró que no actuaría frente a esos sentimientos, ya que considera que podrían no ser reales debido al contexto del programa.

También se refirió a Sheila, señalando que no le generan celos sus acciones y que, en caso de que ella tenga reclamos cuando él salga del reality, él responderá desde su perspectiva dentro de la competencia.

El creador de contenido agregó que no se puede controlar lo que se siente, aunque sí las acciones, y que es consciente de los límites que debe mantener.

Finalmente, comentó que a los hombres les gusta sentirse atractivos y saber que todavía pueden "levantar" mujeres, lo que también generó comentarios entre los seguidores del programa.

Tras las declaraciones de ambas partes, en redes sociales comenzaron las especulaciones sobre el futuro de la relación una vez finalice la participación de Juanda Caribe en el reality.

Sheila Gándara responde a Juanda Caribe y expone detalles de su relación
Sheila Gándara responde a Juanda Caribe y expone detalles de su relación (Foto Canal RCN)
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