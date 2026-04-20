En los últimos días, el mundo de la industria audiovisual colombiana se ha vestido de luto tras el desafortunado fallecimiento de dos personas que hacían parte del equipo de una reconocida producción colombiana.

Además, los hechos se presentaron el pasado 18 de abril en medio de una grabación en el Centro de la ciudad de Bogotá en el que dos personas murieron tras un grave hecho presentado.

Con base en esto, reconocidas figuras que hacen parte del entretenimiento colombiano se han pronunciado mediante sus redes sociales tras la muerte de dos personas que fallecieron y, también, una tercera persona resultó gravemente herida, tal como lo han informado.

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¿Cuál fue el desafortunado hecho que cobró la vida de dos personas que hacían parte del equipo audiovisual de reconocida producción?

Según lo han confirmado varios medios de comunicación, el pasado 18 de abril se llevó a cabo un trágico momento en la ciudad de Bogotá en donde en el que dos personas y aparentemente una tercera, perdieron la vida mediante la grabación de una distinguida producción colombiana.

Luto en el set tras fallecimiento de dos personas de reconocida producción. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación colombianos y, también, a través de un comunicado oficial por parte de la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA), en su cuenta oficial de Instagram expresando las siguientes palabras:

“Desde ANTA expresamos nuestras condolencias a las familias de los compañeros involucrados en el suceso ocurrido en la ciudad de Bogotá, silencio en el set”.

Tras varios reportes compartidos en redes sociales, se refleja que un extraño sujeto se coló mediante las grabaciones de la producción y atacó a Henry Alberto Benavides y a Nicolás Francisco, en donde otra persona, resultó gravemente herid#.

Con base en esto, una gran variedad de internautas, realizadores audiovisuales y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como: Carmen Villalobos, Majida Issa, Jorge Enrique Abello y otros más, se han pronunciado al respecto mediante sus redes tras el desafortunado fallecimiento de personas en el set.

¿Qué dijo Jorge Enrique Abello tras fallecimiento de personas en el set? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Jorge Enrique Abello en sus redes tras el desafortunado hecho presentado tras luto en el set?

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Uno de los actores más destacados de la televisión colombiana quien es Jorge Enrique Abello, quien recientemente se pronunció mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, expresó con sentidas palabras lo siguiente, mediante una fotografía:

“Nada que celebrar, silencio en el set”, agregó Jorge Enrique Abello.

En la descripción de la publicación que compartió Jorge Enrique Abello, varias celebridades como Majida Issa, Lorena Altamirano y Natasha Klauss, se expresaron con dolor tras el grave hecho presentado en los últimos días.