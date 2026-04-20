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Juliana Calderón se pronunció frente al shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata: ¿qué reveló?

Tras el shippeo circulado en redes entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, la influencer Juliana Calderón se pronunció al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juliana Calderón se pronunció frente al shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata: ¿qué confesó?
¿Qué dijo Juliana Calderón tras el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata? | Fotos: Canal RCN

Desde hace algunos días, una gran variedad de internautas ha estado conectada con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, recientemente, algunos televidentes han opinado acerca del vínculo que se ha presentado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, pues se ha visto reflejado una química especial por parte de ambos.

En medio de esta situación, Juliana Calderón realizó una dinámica de preguntas con sus seguidores mediante sus redes sociales en el que le preguntaron acerca de lo que opinaba sobre el vínculo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, haciendo una sorprendente confesión.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Cabe destacar que una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país es Juliana, hermana de Yina Calderón, quien suele compartir varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana mediante sus redes sociales.

Juliana Calderón se pronunció frente al shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata: ¿qué confesó?
Esto dijo Juliana Calderón sobre el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Juliana realizó una dinámica de preguntas mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde varios de sus seguidores le hicieron varias preguntas, entre esas, sobre lo que opinaba frente al vínculo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia, pues expresó las siguientes palabras:

“Sobre Juanda y Mariana si no es estrategias, pues ella está soltera y a él, ya le terminó la mujer. Entonces, no veo problema. Sin embargo, creo que el tipo de hombre que a ella le gusta, no es como Juanda Caribe, pero creo que, de parte de ella, es por estrategia en La casa de los famosos Colombia”, agregó Juliana.

¿Cuál ha sido el vínculo que se ha visto reflejado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

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En los últimos días, miles de internautas han generado diversas opiniones acerca del aparente vínculo amoroso que han tenido Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Juliana Calderón se pronunció frente al shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata: ¿qué confesó?
¿Por qué Juanda Caribe y Mariana Zapata han sido shippeados? | Foto: Canal RCN

Con base en un video compartido en la cuenta oficial del Canal RCN en la que cuentan con más de cinco millones de seguidores, salió a la luz una conversación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en la que se dijeron algunas palabras de manera “romántica”, según varios internautas.

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Aunque por el momento ninguno de los dos ha aclarado que existe un tipo de vínculo especial entre ambos, varios internautas han generado múltiples comentarios al respecto, ¿qué ocurrirá?

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