Jhorman Toloza responde sin filtros a hermana de Alexa Torrex tras declaraciones en su contra

El exprometido de Alexa Torrex, Jhorman Toloza ha acaparado la atención en el último tiempo en redes sociales por toda la polémica con la cantante y su familia tras su aparente ruptura con ella.

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?

Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, recientemente decidió romper su silencio ante la polémica de su excuñado con su hermana.

La joven declaró a través de redes sociales que, había tenido que tomar el control de las redes sociales de su hermana por el bienestar de su comunidad y del contenido publicado en este espacio.

Asimismo, Maiye contradijo a Jhorman al asegurar que en ningún momento su hermana había dado la orden de quitarle las redes a él, ya que había sido una decisión que ellos habían tomado sin su consentimiento.

Por otra parte, frente a la polémica de la relación de su hermana con Jhorman, Maiye aseguró que era algo que ellos dos debían hablar de manera privada cuando ella saliera de la competencia.

Eso sí, la hermana de Alexa aseguró que el manejo que Jhorman le estaba dando al tema de su relación no era el adecuado, ya que solo demostraba que quería llamar la atención.

"La verdad esto que está haciendo usted, así de gigante, lo único que me hace pensar es que quiere llamar la atención".

Jhorman le respondió a hermana de Alexa Torrex. (Fotos del Canal RCN)

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¿Cómo respondió Jhorman Toloza a la hermana de Alexa Torrex?

Jhorman Toloza no se quedó callado ante los comentarios de su excuñada y decidió responderle a través de una historia en Instagram.

El exprometido de Alexa empezó su extenso mensaje expresando con ironía “Sale a desmentirme”, seguido a esto, dando su versión de lo sucedido.

Según expresó Jhorman, él sí habló con Maiye y fue ella la que supuestamente le contó la orden que había dado Alexa con respecto a sus redes sociales.

Te saqué de ahí porque fuiste sincera conmigo y me viste a los ojos mientras me decía lo que tu hermana te hizo saber a través del confesionario.

Jhorman en su mensaje arremetió contra su excuñada y contra su familia, asegurando que se había equivocado con ella al creerla diferente a los demás.

Yo no tengo por qué mentir, para soltar lo hice hace meses, lo único que me faltaba era entregar cuentas bancarias, porque el contenido de ella ya no lo hacía yo.

Asimismo, le recalcó que él no iba a seguir compartiendo contenido de Alexa en donde estaba con Tebi en diferentes situaciones que solo lo afectaban a él como su pareja.

¿Ustedes creen que yo debería seguir cortando clips donde ella se abraza, besa, por otro hombre?

En su mensaje Jhorman acusa a su excuñada de solo buscar su beneficio propio y hacerlo quedar mal a él con toda la situación que se está viviendo.