Karen Sevillano reaccionó a los 'shippeos' de La casa de los famosos Colombia 3: "Una cachiza"

La creadora de contenido Karen Sevillano dio su opinión sobre los 'shippeos' de La casa de los famosos Colombia 3.

Karen Sevillano dio su impresión de los romances que se han formado en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué opinó Karen Sevillano sobre los ‘shippeos’ en La casa de los famosos Colombia 3?

La caleña se manifestó con su particular estilo a través de sus redes sociales diciendo que está sorprendida por todos los romances que se han presentado en esta temporada.

En el clip se le puede ver a la exparticipante preguntándose si en la casa le están echando algo a la comida que tiene a todos los participantes muy enamoradizos.

Según dijo, en esta edición se ha formado “una cachiza” refiriéndose a los vínculos sentimentales que se han dado entre concursantes con compromisos fuera del juego.

Karen mencionó a Alexa Torrex, Juanda Caribe y Tebi, quienes han puesto en riesgo sus relaciones amorosas.

La creadora de contenido expresó estar aterrada con la cantidad de “cacho” que se ha visto y señaló que no es tanto el hecho de hacerlo, sino la vergüenza que sienten las parejas por fuera del programa.

En sus palabras, las redes sociales no han dejado de debatir sobre estos romances y cada detalle se convierte en tendencia.

Sus declaraciones se dieron en medio de un ambiente cargado de polémica, donde los seguidores del reality discuten sobre la autenticidad de los vínculos y el impacto que tendrán cuando los participantes regresen a la vida real.

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¿Cómo han reaccionado las parejas de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Los romances dentro de la casa han sido uno de los motores principales de la conversación digital.

Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, salió a hacer señalamientos sobre su relación, lo que muchos interpretaron como una ruptura.

Alejandra Salguero, pareja de Tebi, también manifestó su molestia por verlo muy cercano con Alexa Torrex, mientras que Jhorman Toloza, expareja de la cucuteña, decidió entregar el manejo de las cuentas de la influenciadora, dejando claro que no quiere seguir vinculado a su vida.

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Para Karen Sevillano, lo más preocupante es la incomodidad que viven esas personas, quienes se ven obligadas a lidiar con la opinión pública y con la narrativa que se construye alrededor de sus relaciones.

El entretenimiento colombiano sigue atento a cómo se desarrollarán estas historias y qué pasará cuando los protagonistas enfrenten la realidad.