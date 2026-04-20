La Liendra preocupó al decir que recibirá advertencias por su nuevo documental; ¿de qué se trata?

La Liendra preocupó a sus seguidores al anunciar que hará un documental que podría poner en riesgo su humanidad y tranquilidad.

La Liendra planea realizar un controversial documental en Colombia. (Foto Canal RCN)

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¿Sobre qué tratará el nuevo documental de La Liendra?

El creador de contenido se ha dedicado a realizar producciones con temas complejos, asegurando que su objetivo es brindar conocimiento y profundidad en los asuntos que aborda, más allá de generar entretenimiento ligero.

En el pasado, ha trabajado en proyectos sobre la llegada al espacio y el desastre de Armero, pero esta vez el tema elegido es aún más controversial.

El influenciador anunció que su próximo documental explorará la realidad de un asunto delicado y sensible en el contexto colombiano.

Reconoció que hablar de este tema es riesgoso, pero afirmó que los documentales deben mostrar aquello que casi nunca se visibiliza.

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¿Cómo planea realizar su próximo documental La Liendra?

Para lograrlo, planea recurrir a estrategias poco convencionales como el uso de maquilladores profesionales para modificar su apariencia y cámaras ocultas que le permitan adentrarse en este mundo de manera clandestina.

La decisión de La Liendra ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes temen por su seguridad y bienestar.

El creador de contenido explicó que pensó mucho antes de tomar esta determinación, pero que está convencido de que su comunidad merece un producto audiovisual de calidad y con un trasfondo social.

La preocupación radica en que este tipo de investigaciones pueden exponerlo a situaciones de riesgo, especialmente en un país donde hablar de ciertos temas puede desencadenar reacciones adversas.

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La Liendra asegura que su intención es abrir un espacio de reflexión sobre realidades que suelen permanecer ocultas.

Su apuesta es humanizar las historias y mostrar el contexto de quienes viven en estas circunstancias, evitando caer en estigmatizaciones.

Con este proyecto, pretende demostrar que los creadores digitales también pueden aportar a la discusión social y cultural, y que el entretenimiento puede ser una herramienta para visibilizar problemáticas profundas.

El anuncio ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunos aplauden su valentía y compromiso con temas de impacto, mientras otros consideran que se expone innecesariamente.