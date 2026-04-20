Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra preocupó al decir que recibirá advertencias por su nuevo documental; ¿de qué se trata?

La Liendra anticipó que su nuevo documental podría traerle problemas y malas reacciones por el tema que decidió abordar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra asegura que pondrá su integridad física en peligro.
La Liendra asegura que pondrá su integridad física en peligro por hacer su nuevo documental. (Foto Canal RCN)

La Liendra preocupó a sus seguidores al anunciar que hará un documental que podría poner en riesgo su humanidad y tranquilidad.

La Liendra planea realizar un controversial documental.
La Liendra planea realizar un controversial documental en Colombia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Sobre qué tratará el nuevo documental de La Liendra?

El creador de contenido se ha dedicado a realizar producciones con temas complejos, asegurando que su objetivo es brindar conocimiento y profundidad en los asuntos que aborda, más allá de generar entretenimiento ligero.

En el pasado, ha trabajado en proyectos sobre la llegada al espacio y el desastre de Armero, pero esta vez el tema elegido es aún más controversial.

El influenciador anunció que su próximo documental explorará la realidad de un asunto delicado y sensible en el contexto colombiano.

Reconoció que hablar de este tema es riesgoso, pero afirmó que los documentales deben mostrar aquello que casi nunca se visibiliza.

Artículos relacionados

¿Cómo planea realizar su próximo documental La Liendra?

Para lograrlo, planea recurrir a estrategias poco convencionales como el uso de maquilladores profesionales para modificar su apariencia y cámaras ocultas que le permitan adentrarse en este mundo de manera clandestina.

La decisión de La Liendra ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes temen por su seguridad y bienestar.

El creador de contenido explicó que pensó mucho antes de tomar esta determinación, pero que está convencido de que su comunidad merece un producto audiovisual de calidad y con un trasfondo social.

La preocupación radica en que este tipo de investigaciones pueden exponerlo a situaciones de riesgo, especialmente en un país donde hablar de ciertos temas puede desencadenar reacciones adversas.

Artículos relacionados

La Liendra asegura que su intención es abrir un espacio de reflexión sobre realidades que suelen permanecer ocultas.

Su apuesta es humanizar las historias y mostrar el contexto de quienes viven en estas circunstancias, evitando caer en estigmatizaciones.

Con este proyecto, pretende demostrar que los creadores digitales también pueden aportar a la discusión social y cultural, y que el entretenimiento puede ser una herramienta para visibilizar problemáticas profundas.

El anuncio ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunos aplauden su valentía y compromiso con temas de impacto, mientras otros consideran que se expone innecesariamente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela González rompió el silencio tras tragedia en set Manuela González

Manuela González destapa la última conversación que tuvo con víctima de ataque en rodaje en Bogotá

Manuela González rompe el silencio y cuenta cómo fue su última conversación con Nicolás Perdomo antes de su muerte.

¿Fredy Guarín volvió con su expareja? Redes desatan rumores de reconciliación Fredy Guarín

¿Fredy Guarín volvió con su expareja? Redes desatan rumores de reconciliación

Fredy Guarín y su expareja fueron vistos juntos y desataron rumores de una posible reconciliación en redes sociales

Salió a la luz un video que confirma la boda oficial entre Kika Nieto y Diego Barajas: así fue Kika Nieto

Salió a la luz un video que confirma la boda oficial entre Kika Nieto y Diego Barajas: así fue

Kika Nieto y Diego Barajas ya tuvieron su boda oficial tras video que salió a la luz en redes por fotógrafo que cubrió el evento.

Lo más superlike

El homenaje que conmovió a Bogotá tras tragedia en rodaje. Viral

El conmovedor homenaje para las personas fallecidas en rodaje en Bogotá

Las diferentes producciones del país rindieron u sentido homenaje a Nicolás y Henry, personas fallecidas en medio de un rodaje.

Juanda Caribe se sinceró sobre Mariana Zapata La casa de los famosos

Juanda Caribe sorprende con confesión sobre Mariana y su pareja: "Sheila podría saberlo"

Isabella Ladera explica beneficios de ponerse hielo en la cara Influencers

Isabella Ladera explica beneficios de ponerse hielo en la cara; ¿cómo aplicarlo?

J Balvin protagoniza caída en tarima J Balvin

J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio