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Juanda Caribe revela cómo pasa el tiempo con su hija Victoria

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, reveló un tierno video con su hija Victoria que muestra cómo pasa el tiempo con ella.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, reveló un tierno video con su hija Victoria que muestra cómo pasa el tiempo con ella.
El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, reveló un tierno video con su hija Victoria que muestra cómo pasa el tiempo con ella | Foto del Canal RCN

En su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, el famoso y talentoso cantante e imitador costeño conocido como Juanda Caribe, quien quedó en segundo lugar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló que estos días los dedicará a pasar tiempo de calidad con su hija Victoria, fruto del amor que algún día se tuvo con Sheila.

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia llena de polémica por su separación, Juanda Caribe mostró cómo pasa tiempo junto a su hija.
Tras su salida de La casa de los famosos Colombia llena de polémica por su separación, Juanda Caribe mostró cómo pasa tiempo junto a su hija | Foto del Canal RCN

El cantante ya había publicado una foto de su hija recostada en sus brazos mientras veían televisión, revelándoles a sus fans lo feliz que estaba de compartir tiempo con ella, pero ahora decidió publicar un video, aún más tierno, en el que muestra algunas otras actividades que hace con la niña en los días que, al parecer, le corresponde cuidarla.

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¿Cómo pasan el tiempo de padre e hija Juanda y Victoria?

En el video, Juanda se muestra hablando con su hija, pidiéndole que le dijera “papá” y cómo la niña le hace caso. Además, también mostró cómo le ayuda a lucir a la pequeña unos lentes de sol rosados y cómo bailan canciones tanto infantiles como de la música que tanto le gusta a él: la champeta.

En la descripción de su publicación, Juanda recordó lo mucho que fue feliz la primera vez que Victoria dijo la palabra “papá”:

“Y un día Victoria me dijo papá y yo estuve ahí para escucharlo [emoji de corazón rosado] Mi mayor tesoro” escribió el famoso colombiano.

En los comentarios de su publicación, sus fans no han dudado en felicitar a Juanda por la niña tan bella e inteligente que tiene, así como por lo bien que le queda el papel de padre y cómo lo desempeña con tanto cariño.

¿Por qué Juanda sorprendió con estos momentos con su hija?

Tras la ruptura de su relación con Sheila Gándara, debido a los fuertes rumores de infidelidad por parte del imitador, muchos no sabían qué iba a pasar con la relación de padre e hija que debían tener Juanda y Victoria.

No obstante, con estas publicaciones, el finalista de La casa de los famosos Colombia demuestra que, tanto él como su expareja, entendieron que sus conflictos no tienen por qué afectar a la niña.

Es así como finalmente Juanda demuestra que su vida continúa después del reality de convivencia y pese a cualquier controversia que se haya generado.

Juanda Caribe se sinceró sobre el amor después de su ruptura con Sheila Gándara
Juanda Caribe se sinceró sobre el amor después de su ruptura con Sheila Gándara (Foto Canal RCN)

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