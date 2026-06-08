Juanda Caribe sorprende con tierna foto junto a su hija tras polémicas

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, el talentoso y famoso cantante e imitador costeño conocido como Juanda Caribe, finalista de La casa de los famosos Colombia, ha estado mostrando cómo va su vida tras su salida del reality, tema que es de mucho interés para los internautas teniendo en cuenta la controversia que se ha generado por su separación con la mamá de su hija, Sheila.

Sheila Gándara ha compartido indirectas a su expareja Juanda Caribe. (Foto Canal RCN)

En esta oportunidad, no quiso mostrar que está de fiesta o en eventos mediáticos, sino que reveló una faceta un poco más íntima que tiene que ver con su relación con su hija Victoria.

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¿Cómo es la foto de Juanda Caribe con su hija Victoria tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Y es que el cantante publicó una foto que demostraría que, aunque la relación con Sheila no terminó tan bien como se podría, esto no tiene que afectar el tiempo que pasa con su hija, a quien recordó en varias oportunidades durante su participación en el programa de convivencia.

En la postal publicada por el costeño, él muestra que está simplemente acostado con la pequeña en sus brazos, quien tiene su chupo en la boca, al parecer viendo televisión y, en el texto de la historia, Juanda da a entender que está tan cómodo con esta faceta de padre que no quiere pensar en mucho más.

“No estoy hasta nueva orden [emoji de corazón azul]” escribió el famoso colombiano.

Así pues, parece que tanto el cantante como Sheila entendieron que, aunque ya no sean pareja, él sigue siendo el padre de Victoria y seguirá haciendo este papel a la perfección con la niña.

¿Qué sucedió con la relación de Juanda Caribe y Sheila?

Mientras estuvo en La casa de los famosos Colombia, por más de cuatro meses, crecieron los rumores de infidelidad por parte de Juanda Caribe y Sheila tomó la decisión de alejarse y dejar de apoyarlo con su participación en el reality como lo había venido haciendo.

Por su parte, Juanda empezó a tener acercamientos que muchos consideraban inapropiados con su compañera del reality, Mariana Zapata y esto terminó de alejar a Sheila de su lado. Finalmente, cuando Caribe salió de La casa de los famosos Colombia, con un segundo lugar, se dio cuenta de que ya no existía el hogar que había construido.

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, interactuó con sus fans acerca de su paso por el reality | Foto del Canal RCN