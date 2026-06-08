Alejandra Salguero reapareció tras rumores de reconciliación con Tebi Bernal: ¿qué dijo?

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal volvieron a tomar fuerza en redes sociales luego de varios mensajes y publicaciones que los internautas relacionaron con la situación sentimental de ambos.

Artículos relacionados Fernando Solórzano El Flaco Solórzano reveló si terminó o no con Lorena Altamirano, ¿ya no hay boda?

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su relación con Alejandra Salguero?

El nombre de Tebi Bernal ha estado en el centro de las conversaciones digitales durante las últimas semanas, especialmente después de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Además de su paso por el reality, uno de los temas que más comentarios generó fue la cercanía que mostró con Alexa Torrex dentro de la competencia, situación que despertó diferentes interpretaciones entre los seguidores del programa.

Días después de finalizar el reality, Tebi decidió pronunciarse públicamente sobre el reencuentro que tuvo con Alejandra Salguero, quien fue su pareja sentimental antes de su ingreso al programa.

Tebi Bernal protagonizó reencuentro con Alejandra Salguero / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¿Quién ganará el Mundial 2026? Esta es la predicción de Mhoni Vidente

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido explicó cómo fue la conversación que sostuvieron tras verse nuevamente. Según relató, ambos tuvieron un diálogo en el que expusieron sus puntos de vista sobre lo ocurrido durante los últimos meses.

Además, aseguró que asumió la responsabilidad por las situaciones que se presentaron y aprovechó para enviar un mensaje a quienes han dirigido críticas hacia Alejandra, pidiendo que paren los comentarios negativos en su contra y destacando el apoyo que ella le brindó.

"No estamos juntos por obvias razones, pero sí quiero pedir que por favor paren el hate hacia ella”

El influenciador también señaló que Alejandra nunca trató mal a su hija y agradeció el apoyo que ella le brindó durante su relación.

Tebi Bernal se pronunció sobre Alejandra Salguero / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón se pronunció tras las críticas por su embarazo: "tranquilos y facturando"

¿Qué compartió Alejandra Salguero tras las declaraciones de Tebi Bernal?

Poco después de las declaraciones de Tebi Bernal, Alejandra Salguero llamó la atención de los usuarios al compartir un video en sus redes sociales interpretando una canción en inglés.

En el fragmento publicado, la letra habla sobre la búsqueda de cambios personales, los vacíos emocionales y las reflexiones que surgen en distintos momentos de la vida.

Dime una cosa, chico, ¿no estás cansado de intentar llenar ese vacío? ¿O es que necesitas más?; ¿No te resulta duro mantenerte tan duro?

Aunque Alejandra no hizo ninguna referencia directa a Tebi Bernal ni mencionó una posible reconciliación, la publicación fue relacionada por algunos internautas con las recientes declaraciones del creador de contenido.

Hasta el momento, ninguno ha confirmado que exista una nueva oportunidad en su relación. Por el contrario, las palabras de Tebi apuntan a que actualmente no están juntos, aunque mantienen una conversación abierta y una relación basada en el respeto.