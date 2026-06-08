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Alexa Torrex interpretó la canción que le habría hecho a Jhorman en concierto en Cúcuta

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex, sorprendió a sus fans cucuteños con concierto.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex, sorprendió a sus fans cucuteños con concierto.
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex, sorprendió a sus fans cucuteños con concierto | Foto del Canal RCN.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 300 mil seguidores, la famosa y bella influencer colombiana conocida como Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, publicó un clip de lo que fue su concierto en Cúcuta, ciudad de donde es oriunda.

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Alexa Torrex, Tebi Bernal y Alejandro Estrada forjaron una gran amistad en La casa de los famosos. Foto: RCN

¿Cuál fue la canción que Alexa Torrex interpretó en su concierto en Cúcuta?

De acuerdo a lo que se ve en el video, Alexa convocó a cientos de sus fans para que la vieran cantar un tema que lanzó hace un mes, tras salir eliminada del reality de convivencia, y que estaría dedicado a Jhorman, su ex, por las indirectas que lanza acerca de que ella era quien tenía el dinero en la relación.

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El concierto se dio en un parque público de la ciudad y los fans se ven muy felices no solo de poder conocer a la influencer, sino también de poder cantar con ella su más reciente sencillo. Además, se ve en sus prendas de ropa y elementos como globos morados lo mucho que le querían mostrar su apoyo.

La canción, como muchas que se lanzan hoy en día en el género urbano, ya tiene la coreografía perfecta para ser replicada en redes sociales y Alexa se grabó con su público, y otra cantante que la acompañaba, haciéndola.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas por el concierto de Alexa Torrex?

En la descripción del video, Alexa recuerda lo mucho que quiere a sus paisanos de Cúcuta y los comentarios de felicitación por parte de los internautas no se dieron a esperar, pues muchos celebran que haya tomado la fama que le dio La casa de los famosos Colombia y la polémica con Jhorman para seguir impulsando su carrera musical.

Pero no todos los comentarios son positivos. También le han enviado mensajes de crítica por algunas actitudes que tomó dentro del reality y por las que la han señalado como “rogarle” amor a su compañero Tebi, rascarse la cabeza seguido o impulsar a Alejandro Estrada, el ganador de la temporada, a compartir su premio.

Y es que debemos recordar que, aunque Alexa no llegó a la final de La casa de los famosos Colombia, sí fue uno de los personajes más protagonistas de esta temporada por la cantidad de discusiones y show que hacía en torno a cosas que le dolían o que amaba.

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Tebi NO quiere que su hija conozca mujeres sin su permiso/ Archivo RCN

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