Desde hace varias semanas, los nombres de Alexa Torrex y Tebi Bernal, dos de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han sido centro de atención mediática tras los diferentes acontecimientos que han presentado entre ambos.

Además, han sido tema de conversación por parte de los internautas tras la ruptura de sus exparejas, pues, por un lado, Jhorman Toloza tomó la decisión de alejarse de Alexa Torrex por completo, pues ella le terminó ante las cámaras del reality su compromiso.

Por el otro lado, Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, confesó mediante sus redes sociales que ha preferido mantener la distancia con él, pues, aunque no ha confirmado oficialmente que le terminó al creador de contenido, lo dejó de seguir.

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¿Qué le dijo Sofía Jaramillo a Tebi Bernal durante el reciente congelado tras su romance con Alexa Torrex?

En las últimas horas, Sofía Jaramillo aprovechó la oportunidad para decirle sus verdades a varios de los famosos que aún permanecen en el programa, pues, fue clara al momento de compartir su postura.

Sofía Jaramillo fue clara con Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Por ello, Sofía aprovechó la oportunidad para decirle a Tebi Bernal que tenía luz verde con Alexa Torrex por todos los sucesos que han ocurrido entre ambos, en especial, por el shippeo que ha circulado entre ambos en las redes sociales.

En medio de estas palabras que compartió Sofía, se generó una gran variedad de opiniones por parte de Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes fueron claros al momento de compartir su postura.

¿Qué ocurrirá entre el vínculo de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Tras las recientes palabras que compartió Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal aprovechó la oportunidad para declarársele a Alexa Torrex, pues le dijo las siguientes palabras:

“Hay factores que pueden tener varias interpretaciones, igual hemos sido responsables. Me produces ternura, me atraes mucho, debemos de ser prudentes”, agregó Tebi Bernal.

Posteriormente, Alexa tomó la decisión de alejarse de Tebi al ver que han existido algunos sentimientos por parte de ambos.

¿Cuál fue la última conversación entre Sofía Jaramillo y Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, Tebi Bernal se mostró afectado tras los hechos presentados entre ambos por la cercanía que han tenido en La casa de los famosos Colombia, ¿qué ocurrirá?