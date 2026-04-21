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Sheila Gándara reaparece en redes con doloroso mensaje tras shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata

Tras el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Col, Sheila Gándara reaparece con doloroso mensaje.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sheila Gándara reaparece en redes con doloroso mensaje tras shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata
Así reapareció Sheila Gándara tras shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata. | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado múltiples opiniones tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los participantes que más comentarios ha dejado mediante las redes sociales es Juanda Caribe, quien ha estado envuelto en algunas polémicas tras algunas conversaciones filtradas por una mujer, con quien aparentemente conversó en el pasado.

Así también, se ha convertido en centro de atención mediática tras el vínculo que ha demostrado tener con Mariana Zapata en los últimos días tras un aparente shippeo entre ambos.

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara tras el “shippeo” entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

El pasado 20 de abril, Sheila Gándara rompió el silencio mediante sus redes sociales acerca de los difíciles momentos que vivió con Juanda Caribe durante la relación. Así también, confesó que se cansó de mantener silencio y que el vínculo que él ha tenido con Mariana Zapata fue la gota que derramó el vaso.

Sheila Gándara reaparece en redes con doloroso mensaje tras shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata
¿Qué dijo Sheila Gándara tras vínculo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Sin duda, las palabras que Sheila han generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales, en especial, por las contundentes palabras que dejó la mujer ante el shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

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Por su parte, Sheila volvió a reaparecer en sus redes sociales con una historia que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 369 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Mi cuerpo reorganizó sur órg#n#s para crear un ser humano. Soportó dolor equivalente a romperse equivalente a romperme 47 hueso y, aún así, tuve que levantarme dos horas. Mi cerebro sobrevivió al mayor colapso para mantener con vida a otra persona”, agregó Sheila en la descripción de la publicación.

¿Cuál ha sido el vínculo que se ha visto reflejado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Sheila Gándara reaparece en redes con doloroso mensaje tras shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata
¿Cuál ha sido el vínculo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, se ha visto reflejado en varios videos de La casa de los famosos Colombia que ha existido un aparente vínculo sentimental entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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Por ello, los internautas ha generado múltiples mensajes frente a lo que podrá ocurrir en el futuro entre Juanda Caribe y Sheila Gándara tras los diferentes sucesos presentados en las últimas semanas, ¿qué ocurrirá?

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