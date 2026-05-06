Luisa Fernanda W emocionó al revelar pistas sobre su boda con Pipe Bueno: ¿ya hay fecha?

En las últimas horas, Luisa Fernanda W,una vez más acaparó la atención en redes sociales al hacer inesperada revelación sobre su boda con Pipe Bueno, esto luego de que fuera interrogada por un internauta sobre cuándo se llevará a cabo la tan esperada celebración.

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¿Cuándo es el matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W? Esto dijo la influencer

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido colombiana ha construido una comunidad de millones de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los usuarios.

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Sin duda, uno de los temas que más generó interés, fue precisamente su boda con Pipe Bueno, pues hubo uno de sus seguidores no perdió la posibilidad para preguntarle cuándo se realizará esta unión frente al altar que, por supuesto, estará acompañada por un festejo.

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"¿Cuándo se casan por fin?" escribió la persona, frente a la pregunta, Luisa Fernanda se sinceró al respecto dejando pistas de su boda podría estar próxima a celebrarse. "No les quiero decir una fecha, pero les comparto que ya es pronto, ya con la ayuda de Dios, ya casi", fue lo que mencionó.

¿Cuándo anunciaron su compromiso Luisa Fernanda W y Pipe Bueno? Y

Y a propósito del tema, cabe señalar que, el compromiso de la creadora de contenido y el cantante, se dio después de aproximadamente cuatro años de relación, esto luego de que Pipe Bueno le pidiera matrimonio a Luisa Fernanda durante un viaje a Dubái. El compromiso fue anunciado públicamente en 2023 y se convirtió en uno de los momentos más comentados por sus seguidores.

Luisa Fernanda W reveló cuándo será su boda con Pipe Bueno. (foto Canal RCN)

El noviazgo de la pareja de famosos colombianos inició en el 2019 con un romance que, en un principio generó controversia en redes sociales, pues ambos hicieron pública su relación pocos meses después del fallecimiento de Fabio Legarda, expareja de la paisa.

Sin embargo, pese a las duras críticas que recibieron en su momento, hoy en día Luisa y Pipe han logrado consolidarse como una de las parejas más estables y queridas del entretenimiento nacional.