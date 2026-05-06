Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que la llamaran suegra: "Atrevidas"

La influenciadora Aida Victoria Merlano divirtió a sus miles de fanáticos al reaccionar luego de que la llamaran "suegra" en plena transmisión en vivo.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reapareció tras el detalle que habría enviado Juanda Caribe a Mariana Zapata

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras ser llamada suegra?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales donde interactuó con varios de sus fanáticos sobre temas personales y profesionales.

En medio de su conversación con los internautas y que tenía a su bebé Emiliano en brazos, comenzaron a bromear y llamarla suegra.

Ante los mensajes repetitivos que recibió al respecto, ella reaccionó con el mismo humor y les pidió respeto.

"¿Cómo que suegra? una gente que le puede llevar 20 años a mi hijo, respeten, atrevidas, les puedo meter una arrastrada, me hacen el favor y me respetan", dijo.

Posteriormente, todos decidieron molestarla y la llamaron suegra más de 2 mil veces, por lo que, ella terminó tomando una silla y hasta el coche del bebé asegurando que quien le dijera eso en persona les oba a lanzar dichos objetos.

Tras dicho momento, que se volvió viral en redes sociales, muchos seguidores destacaron el gran sentido del humor que tiene la influenciadora y otros molestaron con que iban a esperar que el niño creciera para involucrarlos con sus hijas, que también son bebés.

Artículos relacionados Epa Colombia Pareja de Epa Colombia rompió en llanto tras revelar dura situación con la empresaria

¿Cuántos hijos tiene Aida Victoria Merlano?

Recordemos que, la creadora de contenido solo es madre de Emiliano, fruto de su pasada relación con Juan David Tejada, conocido como 'el agropecuario', con quien no quedó en buenos términos y hasta la actualidad está en medio de procesos legales; además de seguirse lanzando pullas constantes en redes sociales.

La barranquillera detalló que, sueña con tener más hijos, pero también con formar un hogar, aunque destacó que por el momento no está preparada para tener una relación sentimental debido a las heridas que trae de sus relaciones anteriores.

Indicó que, se está tomando su tiempo para sanar y poder darle inicio a otra relación.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Alejandro Estrada habló de su distancia con Alexa Torrex tras ganar La casa de los famosos Colombia

Por ahora, Aida Victoria Merlano sigue enfocada en su maternidad con su pequeño y en sus diferentes proyectos, con los que espera seguir teniendo gran acogida de su público.