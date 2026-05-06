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Así lucía Koral Costa sin ningún retoque en su rostro: esta foto compartió en sus redes

Koral Costa ha sido tendencia no solo por revelar que quiere ser madre soltera, sino por foto que compartió en sus redes de su pasado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así lucía Koral Costa sin ningún retoque en su rostro: esta foto compartió en sus redes
¿Qué fotografía compartió Koral Costa de su pasado? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, la creadora de contenido digital Koral Costa se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por el contenido que comparte en sus redes sociales, sino que también, por su polémica ruptura con Omar Murillo.

Así también, Koral ha demostrado que está atravesando por un importante momento en su vida, en especial, por anunciar que se convertirá en madre soltera tras varios meses de confirmar su ruptura con el actor colombiano.

Por su parte, varios de sus seguidores se han sorprendido con una reciente publicación que compartió mediante sus redes acerca de cómo lucía hace varios años tras una foto compartida en las últimas horas.

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¿Cómo lucía Koral Costa hace varios años sin ningún retoque?

Es clave mencionar que Koral Costa ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores por todos los acontecimientos que comparte mediante sus redes al mantenerlos informados acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Así lucía Koral Costa sin ningún retoque en su rostro: esta foto compartió en sus redes
¿Cómo lucía Koral Costa en su pasado? | Foto: Canal RCN

Así también, Koral compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 530 mil seguidores, un recuerdo de su pasado acerca de cómo lucía antes al no tener ningún tipo de retoque en su rostro; demostrando que no ha tenido un cambio notorio a diferencia de la actualidad:

En la fotografía que compartió recientemente Koral Costa a través de sus redes sociales, se evidencia que uno de los pasatiempos preferidos de la influenciadora era cantar, pues, expresó las siguientes palabras:

“A mis 10 años ya salía a cantar, pensando que en algún momento ganaría un espacio”, expresando las siguientes palabras en la descripción de la publicación.

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¿Cómo fue la ruptura de Koral Costa con el actor Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’?

Recordemos que hace varios meses, Koral Costa y Omar Murillo acapararon la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales al confirmar su ruptura.

Así lucía Koral Costa sin ningún retoque en su rostro: esta foto compartió en sus redes
Así fue la ruptura entre Koral Costa y Omar Murillo. | Foto: Buen Día, Colombia

Según se evidenció en el video que compartió Koral hace varios meses, se detalló que aunque no terminaron de mala manera, cada uno tomó la decisión de continuar con sus respectivos proyectos por separado.

Así también, se evidencia que Omar Murillo en la actualidad vive en España, continuando con proyectos y Koral reside en Colombia.

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