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Maiye Torres le hizo contundente reclamo a Alejandro y puso en duda su amistad con Alexa: ¿era real?

Maiye Torres le hizo saber a Alejandro Estrada, que, contrario a lo que dijo su equipo, el fandom de Alexa Torrex si lo apoyó en votaciones.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maiye Torres en ¿Qué Hay Pa' Dañar? - Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Maiye Torres le envió contundente mensaje a Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

La polémica por la distancia que surgió entre Alejandro Estrada y Alexa Torrex luego de la final de La casa de los famosos Colombia continúa, pues así lo demostró en las últimas horas Maiye Torres, hermana de la exparticipante de esta tercera temporada, quien fiel a su estilo no dudó en pronunciarse frente al tema.

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¿Qué dijo Maiye Torres sobre la distancia que se dio entre Alejandro Estrada y Alexa Torrex?

Y es que, en medio de la controversia que esta situación ha provocado entre los internautas y seguidores de ambos exparticipantes, Maiye Torres no se aguantó, por lo que sin titubeos decidió enviarle un contundente mensaje a Alejandro Estrada, dejando clara su posición al respecto.

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"Chicos, esto es un mensaje para Alejandro Estrada, no coma de cuentos mi amor, no coma de cuentos de su equipo de trabajo, no coma de cuentos de los envidiosos, de que el team Alexa no le ayudó porque eso es mentira", fueron las palabras de la joven creadora de contenido.

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¿Cuál fue el mensaje que Maiye Torres le envió a Alejandro Estrada?

Según lo explicó Maiye por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, la prueba de que, en efecto el team de su hermana si estuvo firme con él durante la recta final de La casa de los famosos Colombia, es justamente su canal de Telegram, espacio en el que aseguró que siempre se mantuvieron activos apoyando al actor.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?
Hermana de Alexa Torrex opinó sobre Alejandro Estrada. (Foto del Canal RCN)

"A Alejandro Estrada siempre se le ayudó, cuando él estaba en placa y se le ayudó también muchísimo para que se fuera el ganador, como para que él crea cuentos de su equipo de trabajo, de las personas envidiosas que están por ahí envenenándole la cabeza", manifestó la integrante de la familia recocha.

Frente a esto, la influencer cucuteña, no perdió el espacio para decirle al también empresario y ganador de esta tercera temporada que, si en realidad quería una "bonita amistad" con Alexa en el mundo exterior, lo haga, pues le insistió en que nadie le quitó absolutamente nada.

Finalmente, Maiye, quien se ha caracterizado por expresar su opinión sin filtro, reflexionó al mencionar que, si la amistad fue tan real como al interior del juego, también debería serlo ahora que todo regresaron a la realidad.

Tebi Bernal rompió el silencio sobre el premio que Alejandro Estrada no repartió
Esto dijo la hermana de Alexa Torrex sobre el distanciamiento de Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

, en serio, si usted verdaderamente quería una bonita amistad acá afuera, hágalo, hágalo porque es que a usted nadie le quitó nada ni le ha hecho nada, o sea, la amistad si fue real en la casa también tiene que ser real acá afuera

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