Manuela QM se mostró molesta tras insistentes preguntas sobre la llegada de su hijo, ¿qué pasó?

Manuela QM sorprendió al contar algunos detalles de lo que será el nacimiento de Caleb, el hijo que espera fruto de su relación con el cantante de reguetón Blessd.

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¿Qué reveló Manuela QM sobre el nacimiento de Caleb?

Recientemente, la creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que respondió varias preguntas de sus seguidores sobre esta etapa de su vida.

Manuela habló de algunos aspectos relacionados con la llegada de su bebé, aunque también dejó claro que hay información que prefiere mantener en privado.

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Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando varios usuarios le preguntaron sobre la fecha en la que estaría programado el parto.

Ante la insistencia de algunos seguidores, Manuela respondió de manera directa que no tenía intención de revelar ese dato.

“No les voy a contar eso”, expresó durante la transmisión mientras se mostraba visiblemente incomoda con la pregunta.

Además de las preguntas relacionadas con el nacimiento de Caleb, la creadora de contenido también reaccionó a algunos comentarios que aparecían constantemente en la conversación.

La pregunta sobre Caleb que incomodó a Manuela QM y la hizo responder tajante. (Foto: AFP)

Uno de los temas que mencionó fue la manera en que algunas personas escribían el nombre de su hijo. Según comentó, no entiende por qué siguen escribiéndolo de forma incorrecta cuando en varias oportunidades ya ha mostrado cómo se escribe.

A pesar de reservar algunos detalles sobre el parto, sí decidió compartir información relacionada con otros aspectos de la maternidad que espera vivir cuando nazca su bebé.

¿Qué dijo Manuela QM sobre la lactancia y los rumores sobre su vida personal?

Manuela QM habló sobre el tipo de lactancia que le gustaría tener con Caleb una vez nazca.

La creadora de contenido aseguró que le gustaría vivir la experiencia de lactar, pues considera importante poder experimentar esa etapa de la maternidad. Además, señaló que también tiene en cuenta los beneficios que este proceso podría aportar a su bebé.

La pregunta sobre Caleb que incomodó a Manuela QM y la hizo responder tajante. (Foto: AFP)

Por otra parte, en los últimos días también han surgido especulaciones relacionadas la supuesta mudanza junto a Blessd, y que estará comprometida con el cantante paisa.

Frente a esos comentarios, Manuela indicó que cualquier persona puede usar un anillo. Asimismo, también aclaró que continúa viviendo con su mamá.