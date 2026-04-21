Madre de Juanda Caribe rompe el silencio y lo respalda tras escándalo con expareja

La polémica alrededor de Juanda Caribe sigue creciendo en La casa de los famosos Colombia.

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En medio de la controversia por su vida personal, su madre, Esmeralda Angulo, compartió un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una defensa hacia su hijo.

El humorista, quien actualmente se encuentra dentro del reality y celebrando su cumpleaños, ha estado en el centro de la conversación por la situación con su expareja.

Madre de Juanda Caribe rompe el silencio y lo apoya en plena controversia (Foto Canal RCN)

¿Qué pasó entre Sheila Gándara y Juanda Caribe?

Los romances y “shippeos” dentro del programa siguen dando de qué hablar, especialmente el acercamiento entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

En una conversación dentro de la casa, el barranquillero le confesó a su compañera Beba que estaba experimentando sentimientos hacia Mariana. Además, comentó que, “como hombre”, le gusta sentir que aún puede conquistar, lo que generó reacciones inmediatas en redes.

Tras estas declaraciones, Sheila Gándara, madre de la hija del humorista, decidió pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, aseguró que no seguiría guardando silencio y que no tolera faltas de respeto.

Sheila expresó su molestia por el nivel de cinismo que maneja su expareja y afirmó que, en su momento, confió en él. También señaló que, según su percepción, Juanda se habría aprovechado de su inocencia e inexperiencia en la relación, teniendo en cuenta la diferencia de edad entre ambos.

En su mensaje, agregó que el creador de contenido habría tenido responsabilidad en su embarazo de alto riesgo, señalando que este tipo de situaciones no las menciona públicamente, a diferencia de otras versiones que él ha dado.

Sheila Gándara revela detalles de su relación con Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió la mamá de Juanda Caribe por su cumpleaños?

En medio de esta situación, Esmeralda Angulo publicó un mensaje dedicado a su hijo por su cumpleaños.

En el texto, destacó la sonrisa de Juanda, asegurando que tiene la capacidad de alegrar sus días, y le pidió que nunca deje de ser feliz. También resaltó que posee un “corazón generoso” y elevó una oración para que Dios lo guíe en su camino.

“Te amo y te amaré por y para siempre”, escribió.

El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una forma de respaldo hacia el humorista en medio de la polémica. Mientras tanto, la situación sigue generando reacciones en redes, donde el tema continúa siendo uno de los más comentados alrededor del reality.