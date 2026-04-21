Desde hace varias semanas, Juanda Caribe se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales al ser uno de los participantes que hace parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, el famoso ha acaparado la atención mediática tras los diferentes acontecimientos que ha presentado dentro del reality, en especial, por el shippeo que ha tenido con Mariana Zapata.

Con base en esto, varios internautas han recordador la participación de Juanda Caribe en una de las anteriores temporadas de MasterChef Celebrity en la que cautivó al demostrar su gran habilidad en el campo gastronómico.

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¿Cómo lucía Juanda Caribe cuando hizo parte de MasterChef Celebrity?

Recordemos que, Juanda Caribe se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido digital y humorista colombiano, demostrando la gran habilidad que tiene en este campo.

Así lucía Juanda Caribe cuando hizo parte de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Así también, Juanda Caribe hizo parte de una de las anteriores temporadas de la cocina de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en la que demostró su gran habilidad en el campo gastronómico.

Con base en esto, salió a la luz compartido a través de la cuenta oficial de Juanda Caribe de TikTok en la que cautivó con su participación en la cocina de MasterChef Celebrity, demostrando su gran talento.

¿Cómo ha sido la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

¿Cómo ha sido la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026?

Es clave mencionar que Juanda Caribe ha acaparado la atención mediática al ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, demostrando su buen sentido del humor y, también, las diversas estrategias de juego que tiene.

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En medio de esto, Juanda Caribe ha dividido una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras el shippeo que ha tenido con Mariana Zapata en los últimos días.

Así también, Sheila Gándara compartió su postura ante la decepción que ha sentido por parte de Juanda Caribe tras su shippeo con Mariana Zapata y anteriormente por unas conversaciones filtradas en redes sociales.