Los últimos días en La casa de los famosos Colombia 2026 ha habido un gran revuelo que ha sacudido las redes sociales, debido a las cercanías y coqueteos que se están dando dentro de la competencia.

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Muchos internautas y hasta figuras públicas han reaccionado a lo que está sucediendo en el reality, debido a que están cuestionando las actitudes de participantes como Juanda Caribe, Mariana Zpata, Tebi Bernal y Alexa Torrex.

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De hecho, el congelado de Sofía Jaramillo el pasado lunes 20 de abril, destapó lo que está pasando afuera con respecto a la vida de Tebi, por lo que le dijo que tenía luz verde, esto, pudo haber sido un mensaje hasta para Juanda y por eso habló sobre su relación.

¿Qué dijo Juanda Caribe al expresar que está preocupado por Sheila Gándara?

En un más reciente post de Canal RCN, salió un video de Juanda Caribe hablándole a la cámara y manifestando su preocupación porque Sheila Gándara, su esposa, no ha salido en ninguno de los saludos que ha recibido.

Juanda Caribe rompe el silencio sobre Sheila. (Foto/ Canal RCN)

Es claro que él ya se dio cuenta de que algo no estaría bien con la madre de su hija, por eso, aunque mostró su intranquilidad, confesó que, “Sheila sabe lo que tiene y que él está firme con ella, como ella con él”.

“Quiero que entiendan lo que uno siente acá, como lo que le pasa a Tebi”, justificó Juanda.

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Esto lo dijo porque lo que se siente estar “solo en la casa es “maluco” y dijo que él es hombre costeño, por lo que coquetea, pero nada más.

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre su relación con Juanda Caribe?

Sheila Gándara rompió el silencio y respondió a través de un comentario de un video sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata que “son tal para cual”, pero, además, expuso que el humorista habría sido quien supuestamente provocó su embarazo de alto riesgo.

Juanda Caribe muestra preocupación por ausencia de Sheila. (Foto/ Canal RCN)

Por otro lado, tras las palabras de Juanda Caribe, quien habría justificado su cercanía y coqueteo con Mariana Zapata, Sheila escribió en sus historias que tras dar vida a su hija y sentir un profundo dolor, cuestionó si cree que pueden lastimarla.

Además, reveló una historia de su hija y escribió que “ella ya ganó”.