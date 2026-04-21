¡Es oficial! Karol G tendrá nueva gira mundial este 2026 y en las últimas horas confirmó todos los detalles de esta.

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¿Cómo anunció Karol G su gira “Viajando por el mundo, TropiTour”?

La artista paisa anunció su esperada gira para este 2026 tras el éxito de “Mañana será bonito tour”, ahora La Bichota viene con su “Viajando por el mundo, TropiTour”.

Karol G compartió un creativo video en el que se mostró guardando cosas en un camión de mudanza, allí guardó diferentes clases de objetos desde peluches gigantes hasta palmeras.

El video toma un giro inesperado cuando guarda una caja que le salpica una especie de polvo de escarcha, a lo que la artista responde “esto todavía no va, aunque lo voy a empacar”.

El video sigue con Karol G manejando el carro de mudanza sin rumbo hasta que le llega un papel con el mensaje “Viajando por el mundo, TropiTour”, revelando así el nombre de su gira para 2026.

Karol G confirmó su gira mundial 2026. (COLPRENSA/ Airbnb)

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¿Cuándo se presentará Karol G en Colombia en su gira Viajando por el mundo, TropiTour?

Tras este video oficial del anuncio de su gira mundial, Karol G compartió un poster con todas las fechas y lugares que visitará por el momento en su tour.

La Bichota empezará su gira en Chicago, Estados Unidos el 24 de julio, ahí continuará por Canadá y diferentes ciudades del país norteamericano, después viajará a México en noviembre para presentarse en Monterrey, Ciudad de México, entre otras.

De ahí pasará a Europa en donde se presentará en Italia, Holanda, Francia, Inglaterra, España, Portugal, entre otros.

Después se irá a Puerto Rico, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y por supuesto Colombia, en donde anunció que se presentará el 4 de diciembre en el estadio El Campín de Bogotá.

¿Cuándo se pueden comprar las boletas para la gira 2026 de Karol G?

Para adquirir las boletas la página de OCESA anunció que saldrán a la venta a finales de abril, manejándose de la siguiente manera.

Preventa de boletas el 29 de abril a las 2 p.m. y la venta a público general el 30 de abril a las 2 p.m.

Sin duda alguna, este anuncio de Karol G tiene emocionados a sus seguidores, quienes venían pidiéndole una nueva gira y ahora están a la espera de poder conseguir una boleta para esta gira que pretende superar a ‘Mañana será bonito tour’.