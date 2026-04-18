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Mujer vinculada sentimentalmente a Yeison Jiménez reaparece cantando uno de sus temas

Mujer que había sido vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez causó revuelo al reaparecer en redes cantando una de sus canciones.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mujer ligada a Yeison Jiménez reaparece generando reacciones
Mujer vinculada a Yeison Jiménez reaparece y sorprende cantando su tema. (Foto: Canal RCN - Freepik)

El sábado 10 de enero, falleció el artista de música popular, Yeison Jiménez y tras su partida, se desató una gran polémica porque salieron a la luz las mujeres que supuestamente habían tenido un tipo de vínculo sentimental con él.

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Sin duda, esto generó gran conmoción porque en medio del duelo y del dolor que estaba pasando su familia y seres amados, la versión de las mujeres generó todo un caos, porque para algunos, no era el momento de hablar “descaradamente” sobre el tema.

Con el paso de los días, esa conversación sobre las supuestas infidelidades de Yeison se fue apagando, tras las duras críticas que las mujeres recibieron en redes sociales.

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Precisamente, una de ellas, reapareció en redes cantando uno de los temas más famosos de Jiménez a través de sus historias en Instagram.

¿Cuál es el video de la mujer relacionada con Yeison Jiménez cantando una de sus canciones?

Se trata de Johanna Diamantino, quien tras aparecer en sus historias cantando un tema de Yeison Jiménez, volvió a revivir la polémica de las supuestas amantes del artista y ella fue una de las mujeres que fue presuntamente se vio involucrada sentimentalmente con él, según internautas.

Mujer vinculada a Yeison Jiménez reaparece y sorprende cantando su tema
Reaparece mujer relacionada con Yeison Jiménez cantando una de sus canciones. (Foto: Canal RCN)

La mujer estuvo en el concierto del Grupo Firmen en Medellín y en su red social compartió varios videos del momento, pero hubo un clip que no pasó desapercibido.

En esa historia, sale Johanna cantando “Aventurero”, una de las canciones más emblemáticas del artista y la cual, esa noche del viernes 17 de abril fue cantada por Pipe Bueno durante el concierto de la banda mexicana.

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¿Por qué vincularon sentimentalmente a la mujer con Yeison Jiménez?

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, destaparon la identidad de mujeres que supuestamente habían tenido cercanía con el cantante y una de ellas fue Johanna.

Reaparece mujer relacionada con Yeison Jiménez cantando una de sus canciones.
Mujer ligada a Yeison Jiménez reaparece generando reacciones.

En todas las plataformas digitales circularon un pantallazo que habría publicado la mujer, en donde dedicó un mensaje por la muerte del artista, diciendo que se habían jurado amor para toda la vida y que, de hecho, ella presuntamente había sido la inspiración de algunas de sus canciones.

Esto generó rechazo y revuelo porque según los comentarios en internet, las supuestas amantes del artista salieron de manera irrespetuosa a hablar de él como si fueran las esposas, sin embargo, se desconocen los detalles de cuál fue el verdadero vínculo entre él y la mujer en mención.

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