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Koral Costa sorprende al reaccionar sobre la orientación de Omar Murillo: ¿lo confirmó?

Koral Costa despertó dudas con su reacción a un video en el que se habló sobre la orientación de Omar Murillo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Koral Costa genera debate al referirse a Omar Murillo
La reacción de Koral Costa sobre la orientación de Omar Murillo. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

Desde enero de 2026, la ruptura de Koral Costa y Omar Murillo está en la boca de todos, pues desde que la actriz confirmó que terminó con su pareja, han nacido especulaciones sobre las posibles razones del divorcio.

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Pese a que pasan los meses y los rumores siguen siendo los mismos, en algunas ocasiones, tanto el actor como la artista han mencionado el tema por encima, sin revelar directamente si su orientación son solo rumores o una realidad.

Sin duda, los gustos o preferencias de lo demás no debería ser un tema de conversación, pero los internautas no dejan pasar nada con respecto a la vida de los famosos.

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¿Cuál fue la reacción de Koral Costa con respecto a los rumores de la orientación de Omar Murillo?

A través de redes sociales, en una cuenta de chismes del entretenimiento, salió un contenido sobre “famosas que las cambiaron por un hombre” y primero sale Koral Costa.

La reacción de Koral Costa sobre la orientación de Omar Murillo
Koral Costa sorprende al hablar de Omar Murillo. (Foto/ Canal RCN)

En el clip se escucha que la creadora de contenido revela que los colombianos, supuestamente habían dicho que eran bi, pero tras su ruptura, no han dicho nada de si Omar Murillo sí está con un hombre.

Por eso, la artista reaccionó con solo poner emojis que tapan sus caritas, despertando más especulaciones, pues para algunos de sus seguidores, estas caritas pueden significar que no estaría desmintiendo lo que dice el video.

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Así mismo, tampoco lo estaría confirmando, pues su reacción fue bastante cuestionada

¿Qué ha dicho Omar Murillo sobre su orientación?

Cuando nacieron las especulaciones sobre su orientación, Omar Murillo rompió el silencio y mencionó lo que estaba sucediendo tras fotos que posteó con un hombre en un gimnasio.

Koral Costa sorprende al hablar de Omar Murillo
Koral Costa genera debate al referirse a Omar Murillo. (Foto/ Canal RCN)

El actor dijo que “no le veía nada de malo” posar en una foto al lado de otro hombre, pero, además, sugirió que las personas deberían estar menos pendientes de la vida privada de los otros.

Aunque no reveló nada directamente, no terminó con los rumores y antes estos tomaron mucha más fuerza, ya que Omar empezó a publicar fotos y videos sobre el tema, quizá para generar conversación sobre el tema que, al parecer, no tiene fin.

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