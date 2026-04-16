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Koral Costa declara su amor por una cantante colombiana y genera revuelo en redes

Koral Costa sorprendió al confesar su “crush” por una reconocida artista colombiana en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Koral Costa causa revuelo al confesar lo que siente por una mujer
Koral Costa causa revuelo al confesar lo que siente por una mujer (Foto Canal RCN)

La cantante Koral Costa volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una serie de historias en las que habló abiertamente sobre su admiración por una reconocida artista colombiana.

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Sus declaraciones generaron conversación entre sus seguidores, especialmente por la forma directa en la que expresó lo que siente.

¿A quién le declaró su amor Koral Costa?

A través de sus historias, Koral Costa reveló que tiene un “crush” con Ana del Castillo, una de las figuras destacadas del vallenato.

En sus publicaciones, la cantante recordó una entrevista que hizo en el pasado, donde fue clara al afirmar que, aunque no le gustan las mujeres, haría una excepción en este caso.

"Lo he dicho y lo sostengo. Ana del Castillo mi crush", escribió.

Según explicó, la única persona con la que consideraría una relación de tipo poliamoroso sería precisamente Ana del Castillo, a quien describió como un “boom de mujer”.

Además, compartió un video en el que aparece abrazando a la artista vallenata, acompañado de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores:

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“La próxima que se me acerque así, le robo el beso que he dicho. La amo”.

Las recientes publicaciones de Koral Costa se dan meses después de haber confirmado su ruptura con el actor Omar Murillo, con quien mantuvo una relación durante cerca de dos décadas.

Koral Costa revela crush con Ana del Castillo tras su ruptura con Omar Murillo
Koral Costa revela crush con Ana del Castillo tras su ruptura con Omar Murillo (Foto Canal RCN) (Foto JORGE GUERRERO / AFP)

¿Qué pasó entre Omar Murillo y Koral Costa?

En enero de 2026, la artista hizo pública la decisión de separarse, explicando que la ruptura se dio en buenos términos y que estuvo motivada, en parte, por el deseo de que Murillo pudiera enfocarse en sus proyectos personales y profesionales.

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Tras la separación, surgieron diferentes comentarios y especulaciones en redes sociales, incluyendo rumores sobre la vida personal del actor.

Frente a esto, Koral Costa ha intervenido en varias ocasiones para defenderlo, dejando claro que mantiene una buena relación con él a pesar del fin de su vínculo sentimental.

Por ahora, las declaraciones de la cantante sobre Ana del Castillo han sido tomadas como una expresión espontánea en redes, que ha generado conversación entre sus seguidores.

Mientras tanto, Koral continúa activa en sus plataformas digitales, donde suele compartir aspectos de su vida personal y profesional, manteniendo cercanía con su audiencia.

Koral Costa habla de su “crush” con Ana del Castillo y desata reacciones en redes
Koral Costa habla de su “crush” con Ana del Castillo y desata reacciones en redes (Foto Canal RCN)
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