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Eidevin López revela si quiere una relación seria con Karola tras el reality: ¿qué dijo?

Eidevin López habló sobre su relación con Karola y si está dispuesto a algo serio fuera del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Eidevin López revela si quiere una relación seria con Karola tras el reality
Eidevin López revela si quiere una relación seria con Karola tras el reality (Foto Canal RCN)

El actor Eidevin López habló recientemente sobre su vínculo con Karola luego de su paso por La casa de los famosos Colombia, donde ambos generaron conversación por la cercanía y muestras de afecto que compartieron durante la competencia.

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Tras su salida del programa, la relación entre los dos ha seguido siendo tema de interés entre los seguidores del reality, quienes han estado atentos a lo que pueda suceder entre ellos fuera de las cámaras.

¿Qué dijo Eidevin López sobre Karola y una posible relación?

Durante una entrevista en el programa Buen día Colombia, Eidevin López se refirió directamente a la posibilidad de iniciar una relación con Karola ahora que ambos se encuentran fuera del formato del reality.

El actor aseguró que, “con el corazón en la mano”, sí estaría dispuesto a construir algo con ella, destacando las cualidades que conoció durante la convivencia.

Según explicó, Karola fue una persona importante para él dentro de la competencia, ya que lo acompañó en distintos momentos y le brindó apoyo constante.

Eidevin también mencionó que ella estuvo presente en situaciones clave, animándolo y generando un ambiente de confianza durante su participación en el programa. Estas experiencias, según el actor, influyeron en la percepción que tiene actualmente sobre ella.

Además, reveló que han mantenido el contacto después de su salida del reality. Indicó que han hablado a través de videollamadas y que incluso ha tenido la oportunidad de interactuar con la familia de Karola, incluyendo a su madre.

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Eidevin López se sincera sobre Karola y su posible relación fuera de cámaras
Eidevin López se sincera sobre Karola y su posible relación fuera de cámaras (Foto Canal RCN)

¿Qué ha dicho Karola sobre una relación con Eidevin?

Por su parte, Karola también se ha pronunciado en diferentes entrevistas sobre la posibilidad de una relación con el actor. En sus declaraciones, ha sido más cauta frente al tema.

La participante ha señalado que prefiere darle tiempo al tiempo y permitir que las cosas fluyan de manera natural fuera del contexto del reality. Según explicó, considera importante conocerse mejor sin la presión de las cámaras y el formato del programa.

Karola reconoció que siente afinidad por Eidevin y que existe un interés en seguir compartiendo con él. Sin embargo, aclaró que aún no define ese sentimiento como enamoramiento, sino como un gusto acompañado de la intención de seguir explorando la conexión que construyeron.

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Por ahora, ambos continúan en contacto mientras definen el rumbo de su relación fuera del programa. El tema sigue generando atención entre seguidores del reality, quienes han seguido de cerca cada declaración y esperan ver cómo evoluciona este vínculo en una etapa sin cámaras.

Karola revela si quisiera una relación con Eidevin
Karola revela si quisiera una relación con Eidevin (Foto Canal RCN)
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