El juicio de La casa de los famosos Colombia 3 terminó de fragmentar La Trinidad de Valentino Lázaro, Mariana Zapata y Beba.

La Trinidad se disuelve tras el juicio en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Por qué discutieron Beba y Mariana Zapata después del juicio en La casa de los famosos Colombia 3?

Los famosos vivieron un intenso juicio presidido por la exparticipante Karina García. Durante la jornada, se expusieron los motivos por los que se terminó la amistad entre Mariana y Beba.

Ambas hablaron frente a sus compañeros por primera vez desde que se presentó la discusión y lejos de aclarar la situación, los ánimos entre las dos participantes se caldearon.

Luego de terminado el juicio, la paisa y la barranquillera protagonizaron un nuevo cruce de palabras en el que involucraron a Valentino para que diera la razón y validara las posturas de ambas.

La situación escaló y Mariana terminó alzándole la voz a Beba, acusándola de victimizarse y de usar la “lloradera” para hacerla quedar mal, tal como lo hizo en el juicio.

Según Mariana, Beba dijo mentiras, aunque la mayoría de sus compañeros la eligieron a Mariana como culpable.

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Las palabras de Mariana hicieron que Beba reaccionara abandonando el lugar y asegurando que no se desgastaría más en una amistad que no volvería a ser la misma.

Zapata insistió en que su versión era la verdadera y que todo se debía a comentarios que había escuchado previamente.

Con esta nueva discusión quedó aparentemente claro que La Trinidad llegó a su fin, ya que ambas expresaron que no piensan disculparse ni dar marcha atrás.

La tensión entre Mariana y Beba no solo afecta su relación personal, sino también la dinámica del grupo, pues Valentino quedó en medio de las dos, intentando mantener la calma mientras sus compañeras se enfrentaban.

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¿Por qué discutió Alexa Torrex y Campanita después del juicio en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, Alexa Torrex y Campanita se enfrentaron por los dulces, lo que intensificó aún más el ambiente hostil dentro de la casa. La cucuteña se mostró afectada y reclamó a sus compañeros por revisar sus pertenencias sin permiso, lo que generó lágrimas y gritos.