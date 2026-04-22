En las últimas horas, el nombre de Karina García se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por estar conectada con todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, Karina acaparó la atención mediática porque fue una de las conductoras del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? en el que contó varios acontecimientos acerca de lo que ha ocurrido en La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Karina tuvo la oportunidad de asistir en horas de la mañana de este miércoles 22 de abril al reality porque fue la jueza en una de las dinámicas en la que se presentaron una gran variedad de acontecimientos.

¿Cómo fue el reciente juicio de La casa de los famosos Colombia en el que Karina García estuvo presente?

Hace unas horas, Karina García tuvo la oportunidad de hacer parte del juicio en La casa de los famosos Colombia en donde sorprendió a las celebridades con todas las confesiones que salieron a la luz.

Así se llevó a cabo el juicio de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos que más comentarios ha generado una gran variedad de interacciones a través de las distintas plataformas digitales fue cuando Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se sinceró con Mariana Zapata por todo lo ocurrido.

Con base en esto, Beba rompió en llanto al expresarle con honestidad todos sus puntos a Karina, la jueza, ante lo ocurrido cuando escuchó una conversación que Mariana tuvo con otra persona, haciendo un comentario el cual afectó su amistad.

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Así también, la reacción de Mariana Zapata ha generado diversos comentarios en las distintas plataformas digitales tras compartir su postura al respecto ante las palabras de Beba.

Por ello, Karina demostró parcialidad durante el juicio al escuchar las dos versiones de ambas participantes.

¿Qué foto compartió Karina después del juicio? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Karina García en sus redes después del juicio en La casa de los famosos Colombia?

Luego del juicio en La casa de los famosos Colombia, Karina García aprovechó la oportunidad para expresarse al respecto a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, argumentando lo siguiente: