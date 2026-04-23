¿Jhorman Toloza y La Segura fueron novios?: esto es lo que dice internet

En las redes sociales ha habido un gran revuelo en las últimas horas debido a una información que brinda internet sobre las exparejas de Natalia Segura, más conocida en las redes sociales como ‘La Segura’.

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Por otro lado, con respecto a la coyuntura de La casa de los famosos Colombia 2026, Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, ha ganado popularidad y más desde que la participante se ha visto involucrada con uno de sus compañeros.

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¿Qué tiene que ver La Segura y Jhorman Toloza?

Lo que tiene que ver Jhorman Toloza y La Segura en un mismo tema es que, supuestamente internet, ellos habían tenido algún tipo de relación.

Jhorman Toloza y La Segura: el rumor que circula en internet. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, en redes sociales ha circulado un pantallazo de la información que brinda el navegador sobre las exparejas de La Segura, de hecho, un usuario de X, escribió que quiso buscar esa información por un “chisme” que estaba contando Mariana Zapata en La casa de los famosos sobre un ex de la influenciadora.

Por eso, al buscar información, salió que supuestamente una de las exparejas reconocidas de La Segura es Jhoman Toloza.

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Sin embargo, la investigar más sobre el tema en redes e internet, no sale ningún rastro de esta información, pero no se entiende por qué relacionan a las dos figuras públicas.

¿Qué ha dicho Jhorman Toloza sobre su relación con Alexa Torrex?

Al ver la cercanía de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famoso Colombia 2026, Jhorman Toloza tomó la decisión de dejar hasta ahí su relación, al igual que hizo su ex cuando le terminó en vivo.

Jhorman termina su relación con Alexa. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, en horas de la noche del miércoles 22 de abril, el hombre confesó en sus redes sociales que se irá de su apartamento e iniciará el proceso de repartir los bienes.

Además, mientras él hacía ese anunció en Instagram, Alexa y Tebi estaban escalando en su relación dentro de la competencia luego de unos emocionantes besos que se dieron durante una actividad con Karina García.

No solo bastó la dinámica para el beso, sino que después, los participantes aprovecharon que duermen juntos para seguir con lo que habían iniciado en la sala.