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Manelyk Gónzalez aseguró que su amor está en Colombia: ¿quién será?

Manelyk González sorprendió al revelar que podría vivir en Colombia y aseguró que su amor está en este país.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manelyk González aseguró que su amor está en Colombia
Manelyk González sorprende al decir que su amor está en Colombia. (Foto/ La casa de los famosos All Star)

En los últimos meses, Yina Calderón ha sorprendido al revelar su buena relación con Manelyk González, pues cuando la mexicana estuvo en La casa de los famosos Colombia 2025 de intercambio, la huilense no se la pasó ni un poquito.

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Cuando Mane volvió a México, dijo que ella entendió la actitud de Calderón, porque sabía que era su forma de jugar y que no se tomaría nada personal sus actitudes en el programa.

Por eso, ahora son muy cercanas por su trabajo y han sorprendido con lo bien que se están llevando, de hecho, se dejan regalitos y se presumen en redes sociales.

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Por otor lado, Mane ha confesado su gran amor por Colombia, ya que en los premios India Catalina fue la host y el recibimiento de los colombianos la tiene enamorada.

¿Qué dijo Manelyk González sobre su amor colombiano?

A través de una historia en la cuenta oficial de Instagram de Yina Calderón, la colombiana le preguntó a Manelyk González que cómo la había tratado Colombia y la mexicana respondió con mucha emoción.

Manelyk González sorprende al decir que su amor está en Colombia
Manelyk González deja ver que su corazón está en Colombia. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con la chica reality, le gritaban sus fans que ya es colombiana y dijo que estaba pensando en vivir en el país, por eso, Yina le preguntó ¿qué tal su amor estuviera aquí?

A esa pregunta, Mane dijo que estaba segura de que aquí estaba su futuro amor y vendría por él y Calderón le dijo todas las posibilidades en donde podría encontrarlo.

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¿Manelyk González reveló que vivirá en Colombia?

Cuando Yina Calderón le preguntó a Manelyk González cómo le fue en Colombia durante los Premios India Catalina en Cartagena, la mexicana reveló que fue “increíble”.

Manelyk González deja ver que su corazón está en Colombia
Manelyk González aseguró que su amor está en Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, le dijo a Yina “amiga, me quiero ir para Colombia” y reveló que “tiene cositas aquí”, o sea, estaría revelando que podría tener trabajo en el país.

No sería la primera vez que la mexicana trabaje en territorio colombiano, pues las marcas la han cotizado mucho y, de hecho, ella ya ha actuado con colombianos en producciones bastante importantes que no han salido al aire.

Por ahora, es un secreto qué podría pasar con la mexicana en Colombia, pero se espera que pronto revele detales de sus proyectos en el país.

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