Majida Issa rompe el silencio tras tragedia de sus compañeros en set de grabación

La tragedia de Henry Benavides y Nicolás Perdomo, quienes fallecieron tras un ataque en un set de grabación en Bogotá no deja de generar dolor y conmoción en todo el país.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció famosa actriz de La Usurpadora: esto se sabe

¿Qué dijo Majida Issa sobre la muerte de sus compañeros de set?

La actriz Majida Issa es parte y coprotagonista de la producción internacional en la que trabajaban Nicolás y Henry.

La artista apareció a través de sus redes sociales con un video en el que se asegura estar demasiado afectada tras lo sucedido con sus compañeros el pasado 18 de abril.

Majida expresa que, para ella y sus compañeros han sido días devastadores y más por el dolor que tienen las familias de las víctimas.

Estos días han sido devastadores, principalmente para las familias de mis compañeros, y en segundo lugar para las 492 personas que trabajamos.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra se infiltró en zona de tolerancia con cámara oculta y fue descubierto: así fue el momento

La actriz aseguró que ha recibido múltiples mensajes para dar su versión de lo sucedido, pero aseguró que no se pronunciaría ante la prensa.

Mi celular está lleno de mensajes de prensa para que yo relate los hechos o de declaraciones.

Majida Issa se pronunció tras lo sucedido en set de grabación. | Fotos: Freepik y Canal RCN

¿Qué petición les hizo Majida Issa a las personas interesadas en el caso de Henry y Nicolás?

La actriz lo poco que dijo frente a lo sucedido con sus compañeros de set, fue que había sido un hecho atroz.

Nuestra tragedia fue producto de un acto de un viol*nto de una persona dement*.

Issa también alzó la mano para que las personas tengan cuidado con lo que se dice sobre este caso por respeto y empatía con las familias de Henry y Nicolás.

Les pido a todos empatía, compasión y solidaridad con el dolor que están viviendo las familias de Henry y Nico.



Otro tema que tocó Majida en su video fue acerca de la polémica que surgió a raíz de esta tragedia sobre las condiciones y protección a las personas de producción cuando se graba en exteriores.

La actriz aseguró que este tema que habían sacado a colación no tenía nada que ver con la tragedia y que ella podía desmentirlo desde su experiencia y su rol dentro de cada proyecto.

Yo les pido que esta no sea la excusa para hablar de otras cosas que no tiene nada que ver.

Al final, Majida quiso dejar un mensaje de reflexión en donde invitó a sus seguidores y personas que vieran su video a bajarle a los actos de intolerancia.

Asimismo, invitó a las personas a no divulgar contenido que pueda afectar a los seres queridos y amigos de las víctimas. Además, de no sacar hipótesis o conjeturas al respecto, dejando todo en las manos de las autoridades competentes.