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Falleció reconocido escritor y creador de contenido de lo paranormal en extrañas circunstancias

Reconocido escritor y youtuber murió en EE UU en un caso que generó dudas tras una llamada de emergencia reportada

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Muere reconocido escritor de lo paranormal
Misterio tras la muerte de reconocido youtuber paranormal en Estados Unidos (Foto freepik)

El mundo de la escritura y del contenido digital está de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido autor y creador de contenido enfocado en temas paranormales y vida extraterrestre.

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La noticia ha generado impacto entre sus seguidores, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

¿Quién era el escritor y creador de contenido?

Se trata de David Wilcock, quien murió a los 53 años. Su caso ha despertado múltiples reacciones en redes sociales, donde durante años construyó una comunidad interesada en sus teorías y publicaciones.

David Wilcock fue conocido por sus libros enfocados en ovnis, conciencia y teorías relacionadas con vida extraterrestre. Varios de sus títulos lograron posicionarse en listas de superventas del The New York Times, consolidándolo como una figura influyente dentro de este tipo de contenido.

Además de su faceta como escritor, también era creador digital, donde compartía análisis, transmisiones en vivo y reflexiones sobre distintos temas que conectaban con su audiencia.

Falleció David Wilcock, escritor paranormal
Falleció David Wilcock, escritor y creador de contenido paranormal (Foto freepik)

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de David Wilcock?

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La muerte del autor fue confirmada por la oficina del sheriff del condado de Boulder, en el estado de Colorado, Estados Unidos, luego de atender una llamada de emergencia en la mañana del 20 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades respondieron a un aviso relacionado con un “problema desconocido” en las afueras de una vivienda. El operador que recibió la llamada consideró que la persona que solicitaba ayuda podría estar atravesando una crisis de salud mental.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre en el exterior de la propiedad con un 4rm4 de fuego. Según la información oficial, el sujeto utilizó el 4rm4 en su contra.

Días antes de conocerse la noticia, Wilcock había realizado una transmisión en vivo en su canal de YouTube, en la que habló sobre una semana complicada a nivel personal. En ese espacio también expresó preocupaciones relacionadas con su entorno y situaciones que, según él, le generaban temor.

Tras confirmarse su fallecimiento, seguidores y usuarios en redes sociales comenzaron a compartir mensajes de condolencias y recuerdos sobre su trabajo. Muchos destacaron su influencia dentro de la comunidad interesada en estos temas y lamentaron la forma en la que ocurrió su muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre el caso, que continúa siendo materia de verificación.

Muere David Wilcock, autor de teorías paranormales
Muere David Wilcock, autor de teorías paranormales en circunstancias extrañas (Foto freepik)
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