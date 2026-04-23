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Sara Corrales llamó la atención en redes al revelar cómo planea el nacimiento de Mila, su bebé

Sara Corrales llamó la atención en redes sociales al revelar sus objetivos para la llegada de Mila, su primera hija.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Corrales llamó la atención en redes al revelar cómo planea el nacimiento de Mila
Sara Corrales planea el nacimiento de Mila, su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

La actriz Sara Corrales volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir detalles sobre la preparación para el nacimiento de su bebé, lo que llamó la atención de sus seguidores.

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre su parto?

A través de sus historias en redes sociales, Sara Corrales llamó la atención al mostrar parte de su preparación para el parto. En uno de los contenidos publicados, la actriz dejó ver cómo se alista para este momento y, posteriormente, compartió un listado que correspondería a su plan de parto.

¿Qué dijo Sara Corrales sobre su parto?
Sara Corrales llama la atención al hablar de su parto / (Foto de AFP y Freepik)

Las publicaciones generaron reacciones inmediatas, ya que muchos internautas interpretaron estos detalles como una señal de que el nacimiento de su bebé podría estar cerca. Sin embargo, la actriz no confirmó una fecha exacta ni indicó que el parto ya haya ocurrido.

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¿Cuál es el plan de parto que tiene Sara Corrales?

En el listado que compartió, acompañado de un emoji de risa, Sara incluyó varios puntos relacionados con lo que espera durante su proceso de parto.

Entre ellos mencionó acciones como:

  • Ir al baño antes de llegar al hospital
  • Tener suficiente dilatación
  • Pujar una sola vez
  • Que el proceso dure menos de cuatro horas
  • Recibir una fotografía del momento
  • Comer sushi después.

Este contenido generó múltiples comentarios en redes sociales. Algunos internautas afirmaron que se trata de una lista difícil de cumplir en su totalidad, teniendo en cuenta las condiciones reales de un parto. Otros, por su parte, tomaron el contenido con humor.

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¿Qué ha revelado Sara Corrales sobre su embarazo y la fecha de parto?

Hasta el momento, Sara Corrales no ha anunciado el nacimiento de su bebé. Sin embargo, según lo que ha compartido previamente, se estima que el parto podría ocurrir a finales de mayo, lo que ha aumentado la expectativa entre sus seguidores.

¿Qué ha revelado Sara Corrales sobre su embarazo y la fecha de parto?
Sara Corrales revela detalles del nacimiento de Mila, su bebé / (Foto de AFP)

La actriz también ha revelado que espera que su hijo nazca en México, país en el que reside actualmente. De acuerdo con lo que ha indicado, allí cuenta con condiciones que considera adecuadas para llevar a cabo el proceso de parto.

Además, mencionó que su familia viajará para acompañarla durante este momento, tanto en el parto como en el periodo posterior. Mientras tanto, sus publicaciones continúan generando conversación y los internautas siguen atentos a cualquier novedad sobre la llegada del bebé.

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