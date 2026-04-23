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Karol G se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus seres amados

La familia de Karol G confirmaron el fallecimiento de uno de sus seres amados y compartieron en sus redes un mensaje de despedida.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G está de luto
Karol G atraviesa duro momento tras fallecimiento de un ser cercano. (Foto: Freepik)

En horas de la tarde del pasado miércoles 22 de abril, la familia de Karol G se vistió de luto, luego de la muerte de uno de sus seres queridos.

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De acuerdo con lo revelado en redes sociales, fueron las hermanas de Carolina Giraldo quienes revelaron la lamentable noticia. Tras su anuncio, la familia ha recibido comentarios y mensajes de condolencias.

Sin duda, esta partida entristece a todos los integrantes de los Giraldo Navarro, quienes en los últimos días estaban gozando del éxito de Karol G en Coachella, quien, además, estuvo acompañada de sus padres y más familiares.

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¿Quién falleció en la familia de Karol G?

Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G, fue la primera en pronunciarse en sus redes sociales al revelar que su tía fue quien lamentablemente falleció.

Karol G atraviesa duro momento tras fallecimiento de un ser cercano
Karol G enfrenta difícil momento tras confirmarse fallecimiento de familiar. (AFP/ VALERIE MACON)

En sus historias de Instagram, publicó una foto de su familiar con un conmovedor mensaje para despedirla:

“¡El cielo está de fiesta! Diosito recibe hoy uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra”.

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Además, Ye Giraldo dijo que la partida de su tía les dejaría un gran vacío a todos los integrantes de su familia, pero que, honrarán su legado y se mantendrán unidos.

Horas más tarde de dedicarle el mensaje a su tía, compartió otra foto cenando junto a ella.

Por su parte, Verónica Giraldo, la otra hermana de Carolina, también se pronunció en su cuenta oficial de Instagram, en compartió una foto de su tía mostrando su despedida.

¿Karol G se pronunció tras el lamentable fallecimiento de su tía?

Luego de que Verónica y Jessica Giraldo revelaran que su tía falleció, se ha esperado que Karol G hablara sobre el tema, o expresara su sentido mensaje, pero hasta en las horas de la mañana del jueves 23 de abril, no lo ha hecho.

Karol G enfrenta difícil momento tras confirmarse fallecimiento de familiar
Karol G está de luto.(Foto: Freepik)

Es claro que esta partida pudo sacudir tanto a su familia y más cuando la bichota estaba dando tantas noticias buenas a sus fans, tras sus dos históricas presentaciones en Coachella y luego del anuncio de su gira ‘viajando por el mundo’.

Por ahora, los seguidores de la paisa la acompañan en su dolor y se espera que esté llena de paz y amor junto a su familia en estos difíciles momentos.

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