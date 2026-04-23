Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática ha sido el momento en el que Alexa Torrex confirmó su ruptura con Jhorman Toloza, quien le había propuesto matrimonio hace unos meses.

Así también, Alexa ha demostrado tener una especial conexión con Tebi Bernal, uno de sus compañeros con quien se ha visto reflejado que hay una química especial entre ambos, en especial, por la atracción y ciertos besos que se han dado en la competencia.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció famosa actriz de La Usurpadora: esto se sabe

¿Qué confesó Jhorman Toloza sobre la repartición de bienes con Alexa Torrex?

Hace algunos días, Jhorman Toloza compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, publicó un video en el que expresó que aceptaba terminar de manera oficial con Alexa Torrex tras la decisión que ella tomó y algunas polémicas que se han visto reflejadas con su familia.

¿Qué dijo Jhorman sobre la repartición de bienes? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Jhorman publicó recientemente a través de sus redes sociales un video en el que reveló que se mudaba del apartamento en el que vivía con Alexa Torrex tras los diferentes acontecimientos que han transcurrido en los últimos días, por ello, el creador de contenido reveló las siguientes palabras:

Artículos relacionados La Liendra La Liendra se infiltró en zona de tolerancia con cámara oculta y fue descubierto: así fue el momento

“Empieza la mudanza, me voy del apartamento. Inicia la repartición de bienes después de una ruptura. Lo bueno de ser otaku es que todas tus figuras se quedan contigo. Todo este cuarto es mío y ella no va a querer nada de eso. Ella verá y dirá, ¿para qué quiere una figura de estas? Si supiera cuánto vale cada una de estas figuras, yo ya estaré lejos, tú quédate con tu camioneta”, agregó Jhorman Toloza.

¿Cómo ha sido el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática se ha tratado sobre el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes han demostrado que tienen un vínculo especial, más allá de una amistad.

¿Cuál ha sido el shippeo entre Alexa y Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Por su parte, ambos famosos se convirtieron en centro de atención tras una dinámica que se presentó en La casa de los famosos Colombia, en la que Karina García estuvo y ellos dos, se dieron un beso por unos segundos.