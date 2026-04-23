Jorge Blanco sorprende al anunciar que será padre por primera vez

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Actor de Violetta sorprende al anunciar que será padre por primera vez

Actor de Violetta anunció que será papá con un emotivo video junto a su esposa y generó reacciones en redes sociales

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de Violetta anuncia que será papá
Actor de Violetta anuncia que será papá y emociona a las redes (Foto freepik) (Foto TIZIANA FABI / AFP)

Una noticia llena de emoción sorprendió a los fans de las producciones juveniles de Disney.

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Un reconocido actor de la serie Violetta confirmó que se convertirá en padre por primera vez junto a su esposa, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

¿Quién es el actor de Disney que será papá?

Se trata de Jorge Blanco, recordado por interpretar a León, uno de los personajes más queridos de la exitosa serie juvenil, Violetta.

El mexicano logró consolidar una carrera como actor, cantante, músico y bailarín, alcanzando reconocimiento internacional gracias a su participación en el proyecto de Disney.

Tras el éxito de la serie, el artista se alejó por un tiempo de la televisión para enfocarse en su música y en nuevos proyectos personales. Sin embargo, en 2022 regresó a la pantalla con una producción para Disney+, y actualmente continúa vinculado a la compañía con presentaciones en vivo en México.

En el plano personal, Jorge mantiene una relación de larga data con Stephie Caire. Ambos se conocieron en 2007 durante el programa High School Musical: La Selección México, donde comenzó su historia de amor. Años después, en 2016, se comprometieron y, en 2021, sorprendieron al revelar que ya estaban casados desde tiempo atrás.

“León” de Violetta será papá: así confirmó la noticia en redes
Jorge Blanco, actor de Violetta será papá: así confirmó la noticia en redes (Foto Aaron Davidson / AFP)

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¿Cómo anunció Jorge Blanco que será papá?

El actor decidió compartir la noticia a través de sus redes sociales con una publicación conjunta junto a su esposa. En el video, ambos aparecen usando gorras con las palabras “DAD” y “MOM”, mientras sonríen a la cámara.

El momento más especial llega cuando muestran una gorra más pequeña con el mensaje “mom + dad = me”, confirmando así la llegada de su primer hijo. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones por parte de seguidores y colegas del medio.

“Ya te amamos con todo el corazón. Eres el regalo más grande”, escribieron

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente de quienes crecieron viendo Violetta.

Muchos usuarios expresaron su emoción al ver que “León” inicia una nueva etapa en su vida, mientras otros destacaron la estabilidad y el amor que ha caracterizado su relación durante tantos años.

Por ahora, la pareja no ha revelado más detalles sobre el embarazo, pero sí dejó claro que atraviesan uno de los momentos más felices de su vida, compartiéndolo con quienes los han acompañado desde sus inicios en la industria.

Jorge Blanco sorprende al anunciar que será padre por primera vez
Jorge Blanco sorprende al anunciar que será padre por primera vez (Foto Jerritt Clark / AFP)
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