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La Toxi Costeña lanzó polémica opinión sobre el shippeo entre Alexa y Tebi: ¿los criticó?

La Toxi Costeña no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, dejó ver su punto de vista frente a lo que viene pasando entre los dos participantes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Toxi Costeña, Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
La Toxi Costeña lanzó polémica opinión sobre el shippeo de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue siendo el tema favorito de conversación por miles de televidentes que no se pierden ningún detalle del reality de convivencia, especialmente, debido a varios temas que han generado controversia tanto adentro como afuera del juego.

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¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En medio del programa 'Qué Tóxicos' del cual hace parte La Toxi Costeña, la exparticipante de la segunda temporada habló sin pelos en la lengua sobre lo que piensa del shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, una situación que ha dado mucho de qué hablar, especialmente porque ambos participantes tenían una relación sentimental antes de ingresar.

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"Al único que le favoreció fue a él dentro del juego porque afuera ya también lo dejaron", comentó La Toxi Costeña entre risas y fiel al humor que la caracteriza.

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Frente al tema, otro de los panelistas del programa, intervino en la conversación para dar su punto de vista para asegurar que, supuestamente, la participante estaría "enamorada sola", dando a entender que Bernal "le haría el feo tras bambalinas".

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo La Toxi Costeña sobre Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la opinión de La Toxi Costeña sobre la cercanía entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, esta persona aseguró que dos 'Brunchs' atrás, Tebi manifestó frente a sus compañeros que, debido al mismo juego y todo lo que venía pasando con la cucuteña, él se estaba enredando con ella y que había empezado a sentir otro tipo de cosas.

"Primero lo negó y decía que era ella la que lo buscaba, lo atendía, le decía, lo llevaba y decía que trataba de alejarla, de respetar su relación", mencionó Carlos Claro, otro de los panelistas.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tomaron distancia en La casa de los famosos Colombia?

A propósito del tema, cabe señalar que, los últimos días, ambos participantes tomaron la decisión de empezar a tomar distancia y mermarle a su cercanía, esto luego de que Sofía Jaramillo visitara la casa y se dirigiera puntualmente a Tebi para informarle que tenía luz verde con Alexa.

Lo anterior, llevó a que el antioqueño se mostrara afectado y replanteara el estar cerca a la cucuteña, por ello, los dos llegaron al acuerdo de evitar estar tanto tiempo juntos.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
La Toxi Costeña aseguró que Tebi se catapultó tras shippeo con Alexa. Foto | Canal RCN.
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