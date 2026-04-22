Daniela Ospina sorprende con inesperada revelación de su matrimonio con James Rodríguez

El nombre de Daniela Ospina se ha apoderado de las tendencias en los últimos días tras su boda con el actor venezolano Gabriel Coronel y recientemente por unas respuestas en una dinámica de preguntas.

¿Cuál fue la revelación que hizo Daniela Ospina sobre su matrimonio con James Rodríguez?

Daniela Ospina vuelve a estar en el centro de la conversación digital, esta vez no solo por su reciente boda, sino por una aclaración de su pasado amoroso con James Rodríguez que sorprendió a muchos de sus seguidores.

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, la antioqueña fue cuestionada directamente sobre un tema que llevaba tiempo generando dudas en sus fans: ¿cómo había hecho para casarse dos veces por la iglesia? Teniendo en cuenta su anterior relación con el futbolista.

Lejos de esquivar la pregunta, Ospina fue directa y reveló algo que sus seguidores y los de James Rodríguez no conocían hasta el momento.

“No hice nada. Porque la única vez que me he casado por la iglesia es esta”.

Daniela Ospina reveló que nunca se casó con James Rodríguez por la iglesia. (Foto PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

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Daniela Ospina reveló que nunca se casó con James Rodríguez por la iglesia

Con su respuesta, Daniela Ospina dejó en evidencia que su unión anterior con James Rodríguez no fue por la Iglesia, como muchos pensaban, sino solo una boda por lo civil.

Por lo que su reciente matrimonio con Gabriel Coronel sería el único bajo ese rito religioso.



Cabe recordar que, el matrimonio entre Daniela Ospina y James Rodríguez fue 2010, cuando ambos decidieron dar un paso importante y casarse siendo apenas unos adolescentes de 18 años y 19 años.

Un matrimonio del que nació su única hija de la relación en 2013, Salomé Rodríguez Ospina, quien en la actualidad es toda una sensación en redes sociales y quien precisamente entregó a su mamá en el altar a Gabriel Coronel.

Daniela Ospina en esta dinámica de preguntas confesó que ante la ausencia de su padre, quien falleció en 2019, su hija era la que seguía en la lista para entregarla en el altar, asegurando que su mamá y su hermano David Ospina habían estado de acuerdo.