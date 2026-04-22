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Yuli Ruiz denunció suplantación de identidad para hablar mal de Alejandro Estrada

Yuli Ruiz denunció una presunta suplantación de identidad para difundir mensajes en contra de Alejandro Estrada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Usaron el nombre de Yuli Ruiz para hablar mal de Alejandro Estrada?
¿Usaron el nombre de Yuli Ruiz para hablar mal de Alejandro Estrada? (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido Yuli Ruiz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció públicamente que personas estarían usando su identidad para crear nuevas cuentas en redes sociales y emitir comentarios en contra de Alejandro Estrada. A través de sus redes sociales, pidió no creer en mensajes falsos y aclaró que no tiene relación con esas publicaciones.

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¿Están usando la identidad de Yuli Ruiz para hablar mal de Alejandro Estrada en redes sociales?

Durante la tarde de este miércoles 22 de abril, Yuli Ruiz reapareció en sus redes sociales con una inesperada advertencia que tomó por sorpresa a sus seguidores. La influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia alertó sobre una presunta suplantación de identidad que la estaría perjudicando a ella y también a Alejandro Estrada.

Denuncian cuentas falsas de Yuli Ruiz para señalar a Alejandro Estrada
Denuncian cuentas falsas de Yuli Ruiz. (Foto Canal RCN).

Según explicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, personas estarían creando perfiles con su nombre e imagen para hablar mal de Alejandro Estrada, participante que aún continúa en competencia y con quien Ruiz tuvo varios desacuerdos dentro del reality.

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En uno de los mensajes difundidos en su nombre, supuestamente Yuli celebraba las constantes nominaciones de Alejandro en la placa semanal.

“Yuli: me encanta que se la pase nominado, ese hombre maltratador no merece menos. Lo más probable es que nominen a los tres esta semana y el fandom de Alexa no lo apoye. Así que, si Dios quiere, él va a salir este domingo y lo vamos a celebrar”, se lee en el mensaje.

Yuli Ruiz denunció suplantación para atacar a Alejandro Estrada en redes
Yuli Ruiz denunció suplantación para atacar a Alejandro Estrada en redes. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, esto no sería real y no provendría de Yuli Ruiz, sino de terceros que estarían usando su identidad.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz para alertar a sus fans sobre la suplantación de su identidad?

Junto a este mensaje difundido en sus redes sociales para alertar a sus fans de que se estaban haciendo pasar por ella para hablar mal de Alejandro Estrada, Yuli Ruiz comentó que solo había una cuenta oficial de su parte y que todo lo que vieran en redes sociales externa a ella no era real.

“Ojo, están creando cuentas falsas haciéndose pasar por mí. Esta es mi única información oficial. No se dejen engañar”

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