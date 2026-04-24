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Emiro Navarro y Jhorman Toloza sorprenden con apuesta relacionada con Alexa Torrex: ¿qué apostaron?

Nicolás Arrieta reveló en pleno programa que, Emiro Navarro y Jhorman Toloza hicieron apuesta tras reciente encuentro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia - Emiro Navarro en Buen día Colombia.
Nicolás Arrieta reveló que Emiro y Jhorman Toloza hicieron una apuesta. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, el creador de contenido Nicolás Arrieta, dio a conocer en pleno programa en vivo, que, luego del encuentro que se dio entre él, Emiro Navarroy Jhorman Toloza, estos dos últimos hicieron una apuesta en medio de la controversia por el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Berna.

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¿Emiro Navarro y Jhorman Toloza hicieron apuesta que involucra a Alexa Torrex? Esto fue lo que sucedió

Todo se dio en medio del programa Buen día Colombia, espacio en el que Nicolás Arrieta, quien se unió al grupo de presentadores, dio a conocer que, Emiro y Jhorman hicieron una apuesta relacionada con Alexa, actual participante de La casa de los famosos Colombia.

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Y es que, según lo comentó Arrieta, el exparticipante del reality de convivencia apostó que Toloza regresará con Alexa una vez concluya su paso por la casa, sin embargo, Jhorman aseguró con firmeza que esto no sucederá.

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Tras revelar que ambos hicieron una apuesta, Nicolás no dio a conocer más detalles de lo que está en juego, pues argumentó que, en su momento, Navarro seguramente lo hará en redes sociales.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Emiro Navarro y Jhorman Toloza hicieron una apuesta. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Jhorman Toloza terminó su relación con Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, la mencionada apuesta por parte de ambos creadores de contenido, viene luego de que el cucuteño anunciara públicamente su decisión de poner fin a su relación con la joven, esto luego de que, según él, fuera testigo de como su exnovia lloraba en televisión nacional por un hombre que conoce hace apenas unos meses.

Así mismo, concedió una entrevista para La Mega Cúcuta en la que reafirmó su posición respecto a si volverá con ella una vez concluya su participación en la casa, dejando claro que, no existe ninguna posibilidad, pues a pesar de admitir que aun siente amor por ella, para él es mucho más importante su bienestar y el de su mamá.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta confirmó que Jhorman y Emiro hicieron apuesta. Foto | Canal RCN.

Por, seguidores del formato, continúan conectados al 24/7 para saber cómo transcurren los siguientes días en la competencia, pues a estas alturas, faltan pocas semanas para conocer el nombre de los cuatro finalistas de esta tercera temporada.

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