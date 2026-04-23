Cada vez más personas incorporan hábitos nocturnos para mejorar su descanso, y la meditación se ha convertido en una práctica frecuente en este proceso.

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¿Por qué meditar antes de dormir mejora el descanso?

Meditar antes de dormir puede contribuir a que el cuerpo y la mente entren en un estado de relajación progresiva. De acuerdo con diferentes profesionales de la salud, esta práctica ayuda a reducir la actividad mental que suele dificultar conciliar el sueño.

Meditar antes de dormir mejora el descanso / (Foto de Freepik)

Al centrar la atención en la respiración o en estímulos guiados, el organismo disminuye los niveles de estrés acumulados durante el día. Esto permite que el descanso sea más continuo, evitando interrupciones frecuentes durante la noche.

Los internautas afirman que incorporar esta rutina les ha permitido notar cambios en la calidad del sueño en pocos días.

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¿Qué beneficios tiene meditar de noche para la salud?

Entre los principales beneficios de meditar antes de dormir se encuentra la posibilidad de prevenir episodios de insomnio. La relajación que se alcanza facilita que el cuerpo entre en un estado propicio para el sueño sin necesidad de estímulos externos.

Además, esta práctica puede ayudar a disminuir la ansiedad nocturna, una de las causas más comunes de dificultad para dormir. También se ha relacionado con una mejora en el estado de ánimo al despertar, ya que un descanso adecuado impacta directamente en el rendimiento diario.

Estos son los beneficios que meditar tiene en la salud / (Foto de Freepik)

Algunas personas señalan en redes sociales que meditar en la noche les permite iniciar el día con mayor claridad mental, lo que influye en su productividad y concentración.

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¿Cómo meditar antes de dormir paso a paso?

Existen diferentes técnicas para meditar antes de dormir, y su elección depende de las preferencias de cada persona. Una de las más comunes es la respiración abdominal: consiste en acostarse, cerrar los ojos y concentrarse en inhalar y exhalar de forma lenta.

Así puedes meditar antes de dormir / (Foto del Canal RCN)

Otra alternativa es la meditación guiada, que se realiza a través de audios diseñados para acompañar el proceso de relajación. Estas guías ayudan a mantener el enfoque y facilitan alcanzar un estado de calma.

También se puede optar por técnicas como contar hacia atrás mientras se visualiza un entorno tranquilo. Este ejercicio permite disminuir la actividad mental y preparar al cuerpo para el descanso.

En conjunto, estas prácticas muestran que la meditación antes de dormir puede convertirse en una herramienta útil para mejorar la calidad del sueño y establecer una rutina nocturna más estable.