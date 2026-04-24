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Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se viste de luto y recuerda muerte de familiar: esto dijo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, compartió un emotivo mensaje tras recordar el fallecimiento de un ser especial.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se viste de luto
Verónica Giraldo se viste de luto por el fallecimiento de su tía / (Foto de AFP y Freepik)

En redes sociales, una publicación de Verónica Giraldo, generó múltiples reacciones entre seguidores de Karol G, luego de que se conociera una noticia que impactó a su entorno familiar.

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¿Qué familiar de Karol G falleció?

El 22 de abril se conoció que la familia de Karol G enfrentaba la pérdida de un ser cercano. La información comenzó a circular en redes sociales, donde personas allegadas compartieron mensajes vinculados con el hecho.

¿Qué familiar de Karol G falleció?
Familia de Karol G se viste de luto / (Foto de Freepik)

Jessica Giraldo, hermana de la cantante, fue quien dio a conocer lo sucedido. A través de sus plataformas digitales, indicó que la persona fallecida era una tía, lo que generó reacciones por parte de seguidores y usuarios.

A partir de ese momento, diferentes publicaciones de familiares permitieron conocer más sobre el contexto, mientras se multiplicaban los mensajes de apoyo hacia el entorno cercano de la artista.

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¿Qué mensaje compartió Verónica Giraldo, hermana de Karol G, en redes sociales?

Tras la confirmación, Giraldo también se pronunció mediante sus redes sociales. En su publicación, incluyó una imagen en la que aparece su tía acompañada de una menor, que según internautas sería Verónica en su niñez.

El texto que acompañó la imagen hizo referencia a la despedida y al recuerdo. En el mensaje expresó que la extrañaría y mencionó que su tía partía a un lugar mejor junto a otros seres queridos.

"Hoy te extrañaré más que nunca (...) Te amaré por siempre", escribió.

Usuarios en redes señalaron que sus palabras permitían entender la cercanía que había en su vínculo familiar.

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¿Qué ha dicho Karol G sobre el fallecimiento de su tía?

Hasta ahora, Karol G no ha compartido un mensaje público relacionado con lo ocurrido. Esto ha generado comentarios entre usuarios, quienes han seguido atentos cualquier posible pronunciamiento.

¿Qué ha dicho Karol G sobre el fallecimiento de su tía?
Karol G no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su tía / (Foto de AFP)

En redes sociales, algunos internautas afirman que no se ha visto actividad vinculada al tema en los perfiles de la cantante. Otros consideran que podría tratarse de un asunto que prefiere manejar de forma privada.

Por el momento, las publicaciones de sus hermanas continúan siendo la principal fuente de información sobre lo sucedido, manteniendo el interés de quienes siguen de cerca su entorno familiar.

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