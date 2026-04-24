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Aida Victoria revela cuál fue el hombre al que más amó: "lo que se ve, no se pregunta"

Aida Victoria causó revuelo en redes sociales tras romper el silencio y revelar cuál fue la expareja a la que más amó.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Aida Victoria revela cuál fue el hombre al que más amó
Aida Victoria habla de Westcol / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La vida personal de Aida Victoria Merlano vuelve a ser tema de conversación tras una respuesta que involucró a Westcol y Juan David Tejada, "El Agropecuario".

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¿Cómo fue la relación de Aida Victoria y Westcol?

La relación entre Aida Victoria Merlano y Westcol ha estado marcada por episodios que los internautas no olvidan. Desde su inicio, la creadora de contenido ha mencionado en entrevistas que se trató de un vínculo con mucha conexión, describiendolo como una relación significativa en su vida.

¿Cómo fue la relación de Aida Victoria y Westcol?
En redes recuerdan la relación de Aida Victoria y Westcol / (Foto de Canal RCN y AFP)

Uno de los momentos más recordados ocurrió en junio de 2024, cuando la pareja terminó en medio de señalamientos de una presunta infidelidad. Aida Victoria decidió finalizar la relación públicamente, señalando que priorizaba su bienestar personal.

Tras la ruptura, la influenciadora habló sobre el impacto emocional que le dejó esa etapa. En diferentes espacios, reconoció que fue una de las separaciones que más le afectó.

Sin embargo, a inicios del 2026 ambos sorprendieron al aparecer nuevamente juntos en una transmisión en vivo, donde mostraron una actitud más reflexiva frente a lo ocurrido y reconocieron errores del pasado.

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¿Cómo fue la relación de Aida Victoria con El Agropecuario?

En redes destacan que el vínculo entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, inició en un contexto distinto al de sus relaciones anteriores. Él, dedicado al sector ganadero, tenía un perfil más reservado antes de su exposición en redes.

La relación avanzó rápidamente y tomó un giro importante con el anuncio del nacimiento de su hijo, Emiliano. Durante ese periodo, ambos compartieron contenido relacionado con su vida familiar y proyectos personales.

¿Cómo fue la relación de Aida Victoria con El Agropecuario?
Aida Victoria tuvo un hijo con Juan David Tejada "El Agropecuario" / (Foto del Canal RCN y Freepik)

No obstante, a finales de 2025, la relación terminó en medio de conflictos que se hicieron públicos. Aida Victoria afirmó que asumía de manera individual los gastos del menor, mientras que Juan David manifestó que existían dificultades para compartir tiempo con su hijo.

Estas diferencias derivaron en procesos legales que generaron conversación en redes.

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¿Aida Victoria prefirió a Westcol o al Agropecuario?

Durante una dinámica reciente en el formato de convivencia en el que participa, Aida Victoria fue consultada directamente sobre cuál de sus dos exparejas había significado más en su vida. Su respuesta no pasó desapercibida.

¿Aida Victoria prefirió a Westcol o al Agropecuario?
Aida Victoria revela a qué expareja prefirió / (Foto del Canal RCN)

Aida Victoria afirmó que la relación que más la marcó fue la que tuvo con Westcol. Sin embargo, recordó que tras la ruptura con Juan David llegó a aparecer en Instagram llorando, describiendo ese momento como una etapa emocionalmente difícil para ella.

"Obviamente a Westcol", dijo.

Añadió que cada relación tuvo un impacto distinto en su vida y que "lo que se ve, no se pregunta.

Tras estas declaraciones, internautas han manifestado dudas sobre una posible reconciliación o si, por el contrario, se trata únicamente de un vínculo que Aida Victoria recuerda desde el cariño.

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