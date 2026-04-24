Ryan Castro conmociona al invitar a conductores de buses a su concierto en Medellín

Desde hace semanas, el cantante del ghetto, Ryan Castro, ha mostrado su emoción por su anhelado concierto programado para el sábado 25 de abril, pues el artista está cumpliendo un gran sueño al presentarse en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín.

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Sin duda, había hablado de lo feliz que se siente de tan esperado día, revelando que todavía no se cree lo que le está pasando en su carrera artística. Pues además de llenar tremendo escenario, el paisa ya cantó en Coachella 2026.

De hecho, tras su presentación en uno de los escenarios más importantes del mundo, Ryan generó la reacción de Blessd, quien habría lanzado una pulla por la invitación que recibió de Karol G.

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Pese a las críticas y adversidades, Castro contó con felicidad que estaría muy bien acompañado en su concierto.

¿Qué dijo Ryan Castro sobre la invitación a los conductores de bus?

Uno de los detalles desconocidos de la vida de Ryan Castro, es que antes de alcanzar la fama, él cantó en los buses de Medellín como una forma de subsistir.

El gesto de Ryan Castro con conductores de bus. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

Por eso, cuando contó que todavía no podía creer que cantaría en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, habló sobre estar muy bien acompañado de todas las personas importantes como sus amigos, su familia y hasta su barrio.

Sin embargo, lo que generó gran conmoción, es que el cantante del guetto reveló que también invitó a los conductores de los buses en los que cantó antes de la fama.

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Por supuesto, esto generó miles de reacciones, debido a que no esperaban un acto tan noble y simbólico de parte del paisa, quien, durante el 2024 y 2025, no perdió sus costumbres y volvió a subirse en buses y hasta en Transmilenio para cantar.

¿Por qué se dice que Blessd le habría lanzado una pulla a Ryan Castro?

Karol G fue la artista que encabezó el cartel del escenario principal e Coachella y ella llevo invitados, uno de ellos fue Ryan Castro, a quien lo presentó como uno de los nuevos exponentes del género más fuertes en el país.

Ryan Castro sorprende con gesto hacia conductores en su concierto. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

Esto, no le habría gustado a Bless, debido a la pulla que lanzó en sus redes al cuestionar que no lo vean como uno de los cantantes más importantes de ahora.

Para los internautas, esta fue una reacción muy directa de su parte ante el show de Ryan en Coachella, pues para los usuarios en redes, el también paisa habría mencionado esto por “envidia” de no haber sido el invitado de Carolina.